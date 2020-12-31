Balon Balığı Avı, Balıkçılara 180 Bin TL Kazandırdı

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, Antalya'daki balıkçıların 36 bin balon balığı kuyruğu teslim ettiğini duyurdu. Kısa bir süre önce hayatımıza giren teşvik kapsamında bu balıkçılara, 180 bin TL dağıtılacak.

Kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğden bahsetmiştik. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tebliğine göre Akdeniz ve Ege Denizi'nde bulunan balon balıklarının avlanması durumunda, kuyruk başına 5 TL verilecekti. İlk başta bir balığın neden öldürülmesi gerektiği tartışmalara konu olsa da yapılan açıklamalarda, bu balıkların istilacı bir tür olup deniz ekosistemini doğrudan etkilediği açıklanmış, kamuoyunun desteği kazanılmıştı. Antalya'dan gelen son haberler, balon balığı avının Antalya'daki balıkçılar için iyi bir gelir kapısı haline dönüştüğünü gösteriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, 24 günlük süreçte 36 bin balon balığının yakalanarak, yetkililere teslim edildiğini söyledi. Balıkçıların balon balığı avlamaya yoğun bir ilgi gösterdiklerini belirten Gürsel Coşkun, toplamda 180 bin TL dağıtılacağını duyurdu.

Ödemeler 4 Ocak'tan sonra başlayacak

Gürsel Coşkun tarafından yapılan açıklamalara göre 4 Ocak itibarıyla yakalanan balon balıklarıyla ilgili listeler yayımlanacak. Balıkçılar da bu listeler kapsamında ne kadar ödeme alacaklarını öğrenmiş olacaklar. Listelerin yayımlanmasından sonra da ödemelerin yapılacağını ifade eden şube müdürü, teslim edilen kuyrukların da çevre atık yönetmeliğine uygun olarak imha edileceğini belirtti.

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkanı Cengiz Balta da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Benzer bir uygulamanın 2021 yılında da olması gerektiğini söyleyen Balta, balon balığı popülasyonunun nisan ya da mayıs aylarında arttığını ifade etti. Uygulamanın devam etmesi durumunda bu balıklar için özel ağlar örülebileceğini beyan eden Cengiz Balta, bu uygulama sayesinde de balıkçılara destek olunmuş olduğunu düşünüyor.