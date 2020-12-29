Samsun'da çalışmalarını sürdüren bilim insanları, sazangil familyasından olan sıraz balıklarının içinde yaşayan dört yeni parazit türü keşfettiler. Yaptıkları keşfe dair bir makale hazırlayan bilim insanları, bilim dergisinde yayımlanan makale ile keşiflerini bilim dünyasına duyurdular.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, dört yeni parazit türü keşfettiklerini duyurdular. 3 yıl önce çalışmalara başlayan bilim insanları, Samsun ve civarındaki 26 akarsu, göl ve gölette yaptıkları araştırmalar sonucunda buldukları parazitlere; Myxobolus Samsunensis, Myxobolus Karaeri, Myxobolus Cakmaki ve Myxobolus Ekingeni isimlerini verdiler.

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, keşfedilen parazitlerin sazangiller familyasından olan sıraz balıklarında yaşadığı keşfedildi. Araştırmacılar arasında yer alan Prof. Dr. Nazmi Polat tarafından yapılan açıklamalarda, bu keşfin gerek bilim dünyası gerekse Türkiye adına önemli olduğu belirtildi. Yapılan çalışmayla gezegenimizde yaşayan canlılar skalasının biraz daha genişlediğini söyleyen bilim insanları, bu tür keşiflerle de Türk bilim insanlarının isimlerinin, dünya çapında duyulduğunu söyledi.

Araştırma, TÜBİTAK tarafından da desteklendi

Türk bilim insanları tarafından keşfedilerek bilim dünyasına duyurulan parazitler, Diseases of Aquatic Organism isimli bir dergide makale haline getirildi. 21 Aralık'ta yayımlanan makale, bulunan parazitlerin literatüre girmesini de sağlamış oldu. Nazmi Polat tarafından yapılan açıklamalarda, keşfedilen parazitlerin varlığının daha önceden kimseler tarafından bilinmediğini, böyle bir keşfin her bilim insanı için bir hayal olduğu ifade edildi.

Bu arada, bilim insanları, keşfettikleri parazitleri isimlendirirken rastgele seçimler yapmadılar. Dikkatinizi çekmiş olabileceği üzere parazit türlerinden bir tanesi "Samsunensis" olarak isimlendiriliyor. Yani bu isim Samsun'u temsil ediyor. Diğer isimler ise araştırma ekibinde bulunan bilim insanlarının soyisimleri. Bu bağlamda; "Karaeri" ismi Prof. Dr. Zafer Karaer'i, "Cakmaki" ismi Prof. Dr. Ayşe Çakmak'ı ve "Ekingeni" ismi de Prof. Dr. Gürken Ekingen'i temsil ediyor.