Baloncuklu naylon yani hepimizin bildiği o patlatmaktan keyif aldığımız küçük baloncuklarla dolu ambalaj malzemesi, neden bu kadar seviliyor hiç düşündünüz mü?

Hayatınızda en az bir kez, elinize baloncuklu naylon geçtiğinde, baloncuklarını patlatmadan duramayanlardan mısınız?

Gelin, bu yaygın ama gizemli eğlenceyi biraz daha yakından inceleyelim.

O sadece sağladığı koruma ve esneklikle meşhur değil.

İster inanın ister inanmayın ama bilim insanları bunu bile araştırmış. Konumuz pat pat naylonların neden bize bu kadar zevk verdiği. Denekler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda buldukları şey ise şu: İnsanlar kendilerini daha enerjik, daha az yorgun ve daha sakin hissediyorlar.

Peki ama neden mi?

Çünkü bu işlemi yapmak için herhangi bir beceri gerekmiyor, eğitim yok, düşünme yok. Ama patlatırken öyle mi yap ve geç, rahatla. Aynı şey stresliyken ayak sallamak veya parmak şıklatmakta da geçerli.

Tabii ki bir yandan dokunsal ve işitsel duygularımıza da hitap ediyoruz. Her iki de tatmin oluyor ve hâlinden memnun.

Ayrıca bu küçük hareketlerle kas gerginliğimizi de azaltıyoruz ve böylelikle stres hissimizi de azaltmış oluyoruz.

O zaman şimdi elinize bir pat pat naylon alın ve bitene kadar bu zevkin tadını çıkarın.

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