Banabi'nin Çökmesine Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler

Hizmette 2. yılını kutlayan çevrimiçi alışveriş platformu Banabi, yaşanan yoğunluğu kaldıramayıp çöktü. Sosyal medyada siteye ulaşmakta sorun yaşayan ve ulaşıp kampanyalardan faydalanan kullanıcılardan tepki yağdı.

Ülkemizde market alışverişleri için en çok tercih edilen servislerden biri olan Banabi, gün içinde ulaşılamaz hale geldi. Alışveriş yapmak için siteye girmeye çalışan birçok kullanıcı, beklemelerine rağmen siteye ulaşamadı. Twitter’da da yayılan çökmenin 2. yıl kampanyasına olan yoğun ilgiden kaynaklandığı düşünülüyor.

Bugün 2. yılını kutlayan Banabi, güne özel kampanyalarının ses getirmesiyle birlikte çöktü. İndirimler ve hediyeler nedeniyle platforma akın eden kullanıcıların bir kısmı kampanyalardan faydalanıp alışverişini tamamlayabildi. Kullanıcıların büyük bir kısmıysa yaşanan yoğunluktan dolayı siteden eli boş ayrıldı. Gün boyunca devam edecek kampanyalar nedeniyle çöküşler gidip gelmeye devam ediyor.

Banabi 2. yıl kampanyası sistemi çökertti

Yemeksepeti’nin bir kolu olan Banabi, özellikle pandemi döneminin getirdiği zorluklarla beraber büyük rağbet gördü. Milyonlarca kullanıcıya sahip sanal alışveriş platformu, hizmette 2 seneyi tamamlamanın şerefine bir kampanya başlattı. Gün içinde Twitter’dan paylaştığı bir videoyla kampanyayı duyuran Banabi, büyük indirimlerle sattığı ürünlerinin yanında kullanıcılara hediyeler yolluyor.

Geçtiğimiz dönemden dolayı bu tip platformlar günlük hayatımızın bir parçası olmuşken Banabi’nin çökmesi, birçok kişinin olaya tepki vermesine neden oldu. Twitter’da paylaşılan gönderilerde Banabi kullanıcılarının bir kısmı, teşekkür dolu mesajlarla Banabi’ye teşekkür ederken bazı kullanıcılar ise çöküşe dair yorumlarda bulundu. İşte Banabi’nin çökmesine Twitter’dan gelen tepkiler:

Pembe motor istilası:

Tek isteği su olanlar:

Aylık abur cubur stoğu yapanlar:

Ödeme yapamadığını söyleyenler:

Beleşçilere isyan: