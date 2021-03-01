Bandai Namco, 'Bandai Namco Next' Marka Tescilini Aldı

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde ortaya çıkan bir ticari marka dosyası oyun dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Bandai Namco yepyeni bir marka tescili ile geliyor.

Oyun dünyasının her geçen gün gelişmesi ve büyümesi sonucunda birçok markanın yeni yatırımı ortaya çıkmaya başladı. Playstation State of Play, Nintendo Direct, Blizzcon gibi etkinlikler markaların kendi duyurularını yaptığı platformların içine bir yenisi daha ekleniyor gibi.

29 Aralık 2020 tarihinde dosyalanan bir içerikte Bandai Namco Next isimli yeni bir marka belirdi. Markalaşma ve büyüme konusunda uzun zamandır ciddi atılım yapması beklenen Bandai Namco’dan gelen bu girişimle beraber daha eğlenceli, daha renkli bir oyun dünyasına adım atıyor olabiliriz.

Bandai Namco Next marka kapsamında neler var?

Eğlence parkları

Espor turnuvaları

Filmler

Oyuncaklar

Bilgisayar Ağları

Çevrimiçi yayınlar

Animasyon filmleri

Oyunlar

Bandai Namco Next için marka kapsamları alınmış durumda. Bu da akıllara hemen Bandai Namco Next’te ciddi içerikler olacağı konusunda sinyalleri uyandırıyor. Özellikle dövüş oyunları turnuvaları, canlı yayınlar, oyunlar için filmler ve animasyon yapımları yayınlanabileceğini net olarak gösteriyor. Yeni yapılan bu girişimle beraber Bandai Namco conventionları duyulabilir.

Elden Ring oyunu kısa süre önce ertelenen Bandai Namco’nun bu denli bir girişimle göz önüne çıkması herkesin hayal gücünü zorlayabilir. Özellikle artık Dragon Ball, Digimon, Tsubasa, Tekken, Power Rangers, One Piece gibi oyunların lansmanları, etkinlikleri ve animeleri konusunda büyük çapta etkinlikler yapılabilmesi oldukça mümkün.

Bandai Namco Next konusunda sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce ne tarz etkinlikler yapılır? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.