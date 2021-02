Tekken 7'ye Yeni Bir DLC Karakteri Geliyor

Bandai Namco Tekken 7’nin yeni DLC karakterini duyurdu. Polonya’dan yeni bir karakter Tekken 7 severlerle olacak.

Dünyanın en popüler dövüş oyunları arasında yer alan Tekken 7’nin DLC 18 duyurusu yapılmıştı. Eklenecek karakterin yüzü, özellikleri ve nereden olduğu konusunda hikayede boşluklar bulunuyordu.

Bandai Namco resmi Youtube kanalından bugün yayınladığı 35 saniyelik bir videoda karakter hakkındaki ilk ipucu paylaşıldı. Polonya manzaraları gördüğümüz videoda yeni karakterin geldiği şehir de böylece belli oldu.

The King of Iron Fist Turnuvası Polonya’da

2021 ilkbahar başında çıkması beklenen DLC hakkında henüz çok az haber yayınlandı. Özellikle şubat ayı sonuna gelindiği düşünülürse, Bandai Namco’nun artık karakteri ve içeriği yayınlamak için çok fazla zamanı kalmadı.

DLC; PS4, Xbox Series X ve S, Xbox One ve Steam platformlarında aynı anda yayınlanacak. The King of Iron Fist turnuvasını hemen hemen her Tekken sever büyük merakla bekliyordur. Bu DLC’de Polonya’da geçecek turnuvanın ne derecede sert olacağını hep beraber göreceğiz.

Bir zamanlar Eddy Gordo seçmenin yasak olduğu, Capoeira dövüş stilini dünyaya tanıtan Tekken’in bugün geldiği noktada ne kadar büyüdüğünü görünce oyun severlerin ister istemez gözleri doluyor. Tekken 2010 yılında çıkan film ve 2015 yılında çıkan 7. oyun sayesinde popülerliğini arttırmıştı. Mortal Kombat ve Street Fighter gibi rakipleriyle beraber Tekken 7’nin de 2021 yılında büyük çıkış gerçekleştireceği beklentisi devam ediyor. Siz Tekken 7’nin yeni duyurusu hakkında ne düşünüyorsunuz?