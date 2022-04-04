Bandai Namco, Brandon Sanderson’la Çalışmak İstiyor

Elden Ring piyasaya sürüldü sürüleli tüm oyun aleminin gözdesi haline gelmiş durumda. E normal tabii, sonuçta George R.R. Martin gibi bir üstat ile çalışılmış. Son gerçekleşen bir olayla birlikte Elden Ring’in dağıtımcısı Bandai Namco, gelecek projelerde The Wheel of Time serisinin yazarı Brandon Sanderson’la birlikte çalışmak istiyor.

Mistborn romanlarını ve The Wheel of Time serisinin son kitaplarını yazmasıyla tanınan fantezi türü yazarı Brandon Sanderson, gelecekteki bir projede iş birliği yapmak için Elden Ring yayıncısı Bandai Namco’dan bir mektup aldı.

Kişisel YouTube kanalında yaptığı bir canlı yayın sırasında Sanderson’a bir maket kılıç, pelerin, Lands Between haritası ve Elden Ring’deki boss’lardan biri olan Malenia’nın bir heykelciğini içeren promosyon çantası hediye edildi. Bu çantanın içerisinde bir de Bandai Namco’nun Sanderson ile çalışmak istediğini belirten bir mektup içeriyordu.

Sanderson aslında Elden Ring’te de çalışmak istemişti

Sanderson, yayın sırasında bu mektubu tamamen okumadı ancak kendisi Bandai Namco’nun onunla birlikte bir şeyler yapmak istediğini ve kendisinin de bununla ilgilendiğini belirtti. Hatta aklında bir şeyler olduğunu ve bunu Bandai Namco’ya iletip ne düşündüklerini görmek istediğini de söyledi.

Sanderson’un yayın sırasında konuya dair söyledikleri ise tam şöyle: “Magic: The Gathering’in hikâyesini yazmak için 4 yıl uğraştım ve Magic, benimle iletişime geçip bir hikâye yazmak istediğinde elimde zaten çoktan yazılmışı vardı ve onu devam ettirdim. Aynı şekilde ‘bir Soulsborne oyunu yapsam nasıl olurdu?’ diye düşünüyordum. Tabii buna ben karar vermiyorum ancak böyle şeyler hep kafamın bir köşesinde var. Bu sebeple gelecekte benden haber bekleyin, benim hep fikirlerim var.”

Sanderson aslında daha önce Elden Ring’in geliştiricisi FromSoftware ile birlikte çalışmak istediğini ve hatta George R.R. Martin yerine onunla çalışmalarının daha iyi olacağını belirtmişti. Tabii bütün bunlar kesin olarak Sanderson ile Bandai Namco arasında ortak bir çalışma gerçekleşeceği anlamına gelmiyor.

Hatta eğer birlikte çalışırlarsa bile bunun bir oyun olup olmayacağı bile meçhul. Belki de Bandai Namco, Sanderson’dan Elden Ring’in külliyatına dair bir kitap yazmasını isteyecek, bilemeyiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.