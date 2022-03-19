Elden Ring'de Tuhaf Bir Gizli Duvar Keşfedildi

Sevilen oyun Elden Ring'de diğer gizli duvarlardan farklı yeni bir gizli duvar keşfedildi. Bu yeni duvar, oyuna bakış açınızın tamamen değişmesine neden olabilir.

Tutkulu hayranlarının da bileceği üzere, dünyanın en popüler aksiyon-rpg oyunlarından Elden Ring, bazen yeni yerlere açılan gizli duvarları sayesinde oyuncuları şaşırtmasıyla da oldukça ünlü. Oyuncuların şans eseri bu tarz gizli duvarlara ve ardından açılan yeni bölgelere denk geldiği durumlar daha önce defalarca bildirilmiş.

Ancak bir oyuncu tarafından yeni keşfedilen bir gizli duvar, son derece absürt büyüklüğüyle oldukça dikkat çekiyor. Bununla birlikte duvarı, sıradan gizli duvarlardan ayıran bazı özellikler de bulunuyor.

Duvar, 50 kez vurulduktan sonra yok oluyor

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“teristam” isimli bir Reddit kullanıcısı, oyunda olduğu esnada Volcano Manor’da görünüşte göze çarpmayan gizli bir duvarla karşılaştı. Duvara 50 kez vurmasının ardından duvarın ortadan kalmasıyla teristam, yeni bir odanın kilidini açmış oldu. Sonrasında ise teristam bu odanın, aslında normal girişini kullanarak kolayca erişilebilen Rya ve Knight Bernahl’a ait olduğunu fark etti.

Bu duvarın neden yaratıldığı bilinmiyor, ancak yapılan tahminlere göre gizli duvarın, yukarı çıkan canavarlara dolu koridora bir alternatif olarak oraya yerleştirilmiş olabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte oyunda defalarca kez vurduktan sonra yok olan duvarların olması, oyunla ilgili pek çok şeyi de değiştiriyor.

Oyunda bu şekilde gizlenmiş farklı yerler olabilir

Olayın ardından, Volcano Manor'daki gizli duvarların, oyundaki kırılabilecek diğer duvarlardan farklı bir şekilde işlediğini doğrulandı. Mesela böyle bir duvar kırıldığında genelde bir ses duyulması lazımdı; ancak bu durum, Volcano Manor örneği için bir istisnaydı.

Öte yandan bu yeni keşif, bu tarz bir duvarla gizlenmiş olan başka yerlerin de olabileceğine işaret ediyor. Yani oyuncular bu yeni bakış açısıyla, şimdiye kadar keşfetmedikleri yerlerle karşılaşablir, oyuna dair yepyeni şeyler keşfeedebilir. Bu da demek oluyor ki eğer bu 'gizemli duvar' bir bug değilse, Elden Ring, gizemleriyle oyuncularını şaşırtmaya bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor.

Ancak tabii ki, bu gizemli duvarın bir bug olduğunu düşünenlerin de sayısı azımsanmayacak fazla. Gerekçe ise Site of Grace'te dinlenince duvarın geri geliyor olması ve ilk bakışta işe yarar bir kestirmeye veya eşyaya erişim sağlamıyor oluşu. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu bir bug mı yoksa oyunda yen gizemlere kapı aralayacak bir özellik mi?