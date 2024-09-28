DC evreninin kötü karakterleri Bane ile Deathstroke'un yeni bir filminin geleceği bildirildi. Karakterlerin nasıl bir araya gelecekleri henüz bilinmiyor.

Milyonlarca sinema tutkununu peşinden sürükleyen DC ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. DC evreninin ikonik kötü karakterleri Bane ile Deathstroke'un yeni bir filminin geleceği bildirildi.

DC hayranları bilir; Bane ile Deathstroke, Batman'in baş düşmanlarıdır. Ancak bir türlü istenilen popülariteye ulaşamadılar. İşte gelen haberler, bu durumun birkaç yıl sonra değişeceğini gözler önüne seriyor.

Proje henüz erken aşamada

Edinilen bilgilere göre Bane ile Deathstroke'u anlatacak yeni film, henüz erken aşamada. Hâl böyle olunca filmin konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar belirsiz. Ancak Captain America: Brave New World filminin yeniden yapım versiyonunu üstlenen film yazarı Matthew Orton'un, yeni filmi hazırlayacağı söyleniyor.

Batman'in baş düşmanlarının nasıl bir araya gelecekleri şimdilik belli değil. Aslına bakacak olursak bu ikilinin bir takım olma olasılığı da yok denecek kadar az. Hâl böyle olunca sektör kaynakları, iki kötü süper kahramanın birbirine gireceğini düşünüyorlar. Tabii tüm bunların netleşmesi için bir süre beklememiz gerekecek.