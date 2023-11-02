Twitch, daha önce yayınlarına yasak getirdiği yasakları gevşetme yoluna gidiyor. "Yüksek ciddiyette zarar" vermemiş olan yayımcılar, kanallarına kavuşabilir.

Twitch, daha önce Topluluk Rehberi'nde belirlenmiş kuralların dışına çıkan yayımcılar için uyguladığı kuralları güncelledi. Bu güncelleme ile birlikte, kalıcı olarak engellenmiş yayımcılar da dahil olmak üzere, pek çok kişinin platformdaki yasağı sona erebilecek. Twitch destek, yeni temyiz süreçlerinin gizemli olmaması gerektiğini söyleyerek yeni düzenleme hakkında bilgiler paylaştı.

Yapılan açıklamalara baktığımızda banlanmış olan yayımcılar için geri dönüş yolunun açıldığını görüyoruz. Twitch'in neden böyle bir karar aldığı ise şimdilik bilinmiyor.

İtiraz etmek için iki alternatif var

Kurallara göre iki farklı grupta yer alan yasaklı isimlerin Twitch'te aldıkları yasağı kaldırtma şansları var. Bu gruplardan ilki, aldığı cezanın adil olmadığını düşünen kişilerden oluşan grup. Diğer grup ise daha önce herhangi bir nedenden dolayı ceza almış ve en az altı aydır yasaklı durumda bulunan yayımcılar.

Twitch Topluluk Sözleşmesi'ni bozmadığını ifade eden ya da hesabının yanlış şekilde kapatıldığını düşünen kullanıcılar, cezaların kaldırılması için başvuruda bulunabilecek. Twitch'in geçmişte de benzer temyiz süreçleri geçirdiğini göz önüne aldığımızda yeni düzenlemenin süreci netleştirme amacı taşıdığını da söyleyebiliriz.

Yasaklarını kaldırtmak isteyen yayımcıların "Hak iadesi talebiyle başvuru" yapması gerekiyor. Bu başvurular Twitch portalından yapılabiliyor, başvuruların incelenmesi ise Twitch'in Güvenlik Operasyonları ekibi tarafından yapılıyor. Öte yandan Twitch'in "yüksek ciddiyette zarar" verdiğini ifade ettiği ve "şiddet, tehdit ve diğer ciddi ve/ya yasadışı aktivite içeren" nedenlerle ceza alan yayımcıların geri dönüş yolu kapalı kalacak.

Twitch, geçtiğimiz dönemde moderasyon ve yayın tacizi konularında sorunlar yaşamıştı. Platform sorunları ortadan kaldırmak için çalışırken bir yandan da pek çok önemli ismi platformdan uzaklaştırmıştı.