Twitch'in, TwitchCon 2023 etkinliğinin açılışında konuşan CEO'su Dan Clancy, aynı anda farklı platformlarda yayın yapılabileceğini açıkladı.

Çok değil, birkaç yıl öncesine bile gittiğimizde Twitch’in adeta rakibinin olmadığı döneme rastlıyoruz. O zamanlarda da farklı alternatifler bulunuyordu fakat yayın platformu, yaptığı ortaklıklar ve attığı güçlü adımlarla uzun süre lider olarak kalmayı başarmıştı. Bunu hâlâ devam ettirmek isteyen şirket, rakiplerinin sunduğu avantajları ne olursa olsun geçmek zorunda.

Zira özellikle Kick gibi platformlar, yayıncılara sunduğu avantajlarıyla öne çıkıyor. Bu avantajların yanında o yayıncıları kendisiyle kısıtlamıyor olması, yayıncıların Twitch’ten rahatça Kick’e geçmelerine yol açıyor. Twitch ise en sonunda kendi yayıncılarını kısıtlayan kuralını kaldırdı.

Senenin başında yayıncıların Twitch benzeri platformlarda aynı anda yayın yapması yasaklanmıştı.

TwitchCon 2023 etkinliğinin açılışında konuşan CEO Dan Clancy, söz konusu karardan dönüldüğünü ve yayıncıların artık aynı anda Kick ve YouTube gibi farklı platformlarda da yayın yapabilmesine izin verileceğini duyurdu.

Twitch destek sayfası da bu yeni duyuru çerçevesinde güncellendi. Artık farklı platformlarda aynı anda yayın yapmak mümkün olsa da belli başlı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Örneğin yayıncılar farklı bir platformda yayındaysa, Twitch’teki yayının kalitesinin diğer platformdan geride kalmaması gerekiyor. Bunun haricinde farklı bir platformdaki yayınınız için Twitch izleyicilerinize link vermemeniz gerekiyor.

Son olarak diğer platformdaki -chat birleştirme gibi bir- aktiviteyi, Twitch yayınınıza katmamanız gerekiyor. Tüm bunların, Twitch topluluğunu koruyabilmek ve yayının kalitesinden geri bırakmamak için yapıldığı belirtiliyor.