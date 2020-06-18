Kendi banyo suyunu satışa sunup ardından ortalıklardan kaybolan Belle Delphine isimli YouTuber, yayınladığı bir rap videosu ile döndüğünü duyurdu. YouTuber, videonun açıklamalarında ise kendisi hakkındaki asılsız haberlere ateş püskürdü.

Bundan yaklaşık 1 yıl önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Belle Delphine isimli bir YouTuber'ın banyo yaptığı suyu satışa çıkardığından ve bu suyun tamamını sattığından bahsetmiştik. Delphine, akıllara durgunluk veren bu olaydan hemen sonra ise Instagram hesabını kapatmış ve bir süre boyunca da ortalıklarda görünmemişti. Belle Delphine, uzun zaman sonra geri döndü ve bazı açıklamalarda bulundu.

YouTube'da yaklaşık 1 milyon abonesi olan Delphine, dün yayınladığı bir rap videosu ile geri döndüğünü resmen ilan etti. Hazırladığı videoda neden ortadan kaybolduğuna değinmeyen YouTuber, internetteki hakkında yapılan haberlerle ilgili bir açıklama da yaptı. Yokluğunda, sattığı banyo suyunun bazı insanları hasta ettiğinin iddia edildiğini ifade eden Delphine, bunların gerçeği yansıtmadığını ve kendisinin kimseyi hastanelik etmediğini söylüyor.

Belle Delphine, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda kendisinin uçuk probleminin olduğunu ancak bunun tüm insanların yüzde 90 kadarında görülen bir sorun olduğunu ifade ediyor. Hakkında yapılan haberlerin sertliğine adeta isyan eden Delphine, uçuğun cinsel yolla bulaşmadığını ancak sanki böyleymiş gibi abartıldığını söylüyor. İnternet fenomeni, hakkında yapılan asılsız haberlerin kaldırılmasını temenni ediyor.

Patreon profilinde yaptığı açıklamalarda cosplay oluşturmaktan hoşlandığını söyleyen Delphine, şu anda bir stüdyo kurmak için çalışma yürüttüğünü ve ilerleyen dönemlerde cosplay tasarımları oluşturacağını ifade etti.

Belle Delphine'in bundan sonra ne yapacağı belli değil. OnlyFans isimli bir platformda aktif olarak paylaşımlar yapmaya başlayan Delphine'in, aylık 35 dolar karşılığında abonesi olabiliyorsunuz. Ünlü internet fenomeni bu platformda hem kendi fotoğraf ve videolarını paylaşıyor hem de bazı açıklamalarda bulunuyor.