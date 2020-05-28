Viral olan her şeyin doğru olması imkansız, hele hele içeriğin kaynağı TikTok ise doğru olması ihtimali yarın sabah Mars’ta uyanma ihtimalimizden daha az. Geçtiğimiz hafta sonu TikTok’un ardından Twitter’a da sıçrayan tuzlu suda çilek deneyi asılsız çıktı. Videoyu çeken kişi neden böyle bir şey yaptığını da açıkladı.

Her ne kadar besinlerdeki GDO oranları artsa da bazı canlılar, tıpkı bizler gibi meyvelere ihtiyaç duyuyorlar. Biz de tüketim yaparken söz konusu canlıların taleplerine saygı gösteriyor ve başka bir meyve seçerek tüketiyoruz. Ancak sosyal medyanın tuhaflığı bu konuda da insanları yanıltacak sonuçlar ortaya çıkarabiliyor.

TikTok kullanıcısı @sothisonetimei, bir kabın içine koyduğu tuzlu suya çilek atıp karıştırdıktan sonra meyvelerin içerisinden böcek çıkmış gibi kurguladığı videoyu paylaşmıştı. ABD’de #strawberrybugs akımını başlatan görüntüler Twitter’da #çilek etiketiyle Türkiye’deki kullanıcılar tarafından da paylaşıldı, yüzbinlerce kez izlendi. Elbette görüntülerin kurgu olduğu açıktı. Nitekim uluslararası viral gücüne kavuşan bu videonun üreticisinden bir açıklama geldi.

Çilek videosunu paylaşan TikTok kullanıcısı: Karantinadan çok sıkıldım

Görüntüleri karantina döneminden çok sıkıldığını dile getirerek açıklamaya başlayan TikTok kullanıcısı, “Sahte bir video yaptım çünkü akımı görünce komik olacağını düşündüm. O zaman sadece 2 bin takipçim vardı ve videonun böyle yayılacağını düşünmedim.” açıklamasında bulundu.

Böyle bir içeriği üretmek adına küçük canlılara zarar verdiği yönünde eleştirilen çilek fenomeni “Açıkçası görüntülerin çok sahte olduğu belliydi. Hiçbir böceği suda boğmadım, videodan sonra yaşayan böcekleri serbest bıraktım. Sizin gibi bir amacım yok beni takip eden sizsiniz ve bu benim hatam değil.” şeklinde eleştirilere yanıt veriyor.

Günlük hayatta yediğimiz meyve ve sebzelerden böcekler çıkması oldukça doğal bir durum. Bunun ne çileklerle ne de tuzlu suya ilgisi olmadığı açık. Olayın perde arkasına bakmak gerekirse daha vahim bir tabloya dair yorum yapmak da mümkün. Çoğu insan, günlük hayatta alıştığı ve doğruluğuna emin olduğu herhangi bir şeyin tersini sosyal medyada görünce inanma eğilimi gösteriyor. İnanmasak bile bu tarz içerikleri tüketiyoruz. Zira söz konusu TikTok kullanıcısı video öncesinde 2 bin takipçiye sahipti, videodan sonra 76 bin takipçiye ulaştı.