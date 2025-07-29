Klasik tuşlu telefonlara olan ilgi, dijital detoks arayışlarıyla birlikte yeniden artıyor. Teknoloji dünyasında nostaljik modeller, modern dokunuşlarla yeniden yorumlanıyor. Bu trendin son örneklerinden biri, futbol tutkusuyla harmanlanmış özel bir sürüm olarak karşımıza çıkıyor.

HMD, nostalji sevenleri sevindirecek bir adım attı ve efsanevi Nokia 3210’u FC Barcelona temalı özel bir versiyonla yeniden karşımıza çıkardı. Hem eski tarz tasarımı hem de yapay zekâ desteğiyle bu telefon, özellikle kulüp taraftarlarına hitap eden detaylarla geliyor.

Yeni model, FC Barcelona’nın kırmızı-mavi renklerini taşıyan gövdesiyle tam bir taraftar telefonu havasında. Arka kısmında kulübün oyulmuş logosu yer alıyor ve bu da tasarıma hoş bir dokunuş katıyor. Telefonda Barça temalı duvar kâğıtları, simgeler ve klasik yılan oyununun özel bir versiyonu bulunuyor. Hatta biraz kurcalarsanız, özel tuş kombinasyonlarıyla gizli sürpriz içeriklere de ulaşabiliyorsunuz.

3210’a DeepSeek aboneliği eklendi

Telefonun teknik özellikleri temel düzeyde tutulmuş durumda. Telefon, temel ihtiyaçlara odaklanıyor. 4G VoLTE desteği mevcut ve 2 MP’lik kamerasıyla retro tarzda, nostaljik kareler yakalamak mümkün. Alipay üzerinden sınırlı ödeme işlemleri yapılabiliyor. Aynı zamanda radyo dinlemek ya da bazı yayınlara göz atmak isteyenler için gerekli uygulamalar da telefona önceden yüklenmiş durumda.

Telefonun dikkat çeken özelliklerinden biri ise içinde yüklü gelen yapay zekâ asistanı. DeepSeek AI tarafından geliştirilen bu asistan, sesli komutlarla alarm kurma, soruları yanıtlama ve egzersiz planlama gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Kullanıcılara 100 günlük ücretsiz kullanım süresi sunuluyor.

FC Barcelona temalı bu özel Nokia 3210, akıllı telefon karmaşasından uzak kalmak isteyenler için güzel bir alternatif gibi duruyor. Şu an Çin’de ön siparişe açılan telefon 60 dolara satılıyor.