Bir tasarımcı, Google Haritalar uygulamasını Nokia 3210 ekranına uyarlamayı başardı. Sadece bir tasarımdan ibaret olan çalışma, milyonlarca kez görüntülendi ve insanları kendine hayran bıraktı.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın ilk kez 2005 yılında yayımladığı Google Haritalar uygulaması, bugün pek çoğumuz için vazgeçilmez bir noktada. Bazen navigasyon, bazense sadece hiç gitmediğimiz yerleri görmek için Google Haritalar uygulamasını kullanıyoruz.

Peki Google Haritalar, biraz daha eski bir tarihte yayımlansa ne olurdu? İşte bu sorunun cevabı, bağımsız bir tasarımcının yaptığı çalışma ile verildi. Google Haritalar uygulamasını Nokia'nın efsane telefonlarından 3210'un ekranına uyarlayan tasarımcı, ortaya koyduğu işle dikkat çekmeyi başardı. 3210'da Google Haritalar kullanabilseydik, gerçekten ilginç bir deneyim yaşayacakmışız.

Nokia 3210 erkanındaki Google Haritalar işte böyle görünebilirdi:

Tamamen hayal ürünü olarak oluşturulan tasarım, Nokia 3210'un küçücük ekranına dev bir işlevsellik kazandırıyordu. Kullanıcı, ekranın sol tarafında navigasyon hizmeti için bir kroki, sağ tarafta ise yönlendirme ve bulunduğu yer ile ilgili bilgiler görebiliyordu. Ekranın alt ve üst kısımları ise menü olarak tasarlanmıştı.

"Febri_Walanda" isimli kullanıcının X'te paylaştığı video, milyonlarca görüntüleme sayısına ulaştı. Paylaşıma yanıt veren kullanıcıların çoğu, bu tasarıma hayran kaldıklarını dile getirdiler.

Google Haritalar'ın Nokia 3210 ekranına uyarlandığı video:

Peki siz Nokia 3210'a uygulama yükleyebilecek olsaydınız tercihiniz hangisi olurdu? Konuyla ilgili fikirlerinizi merakla bekliyoruz...