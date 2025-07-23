Nokia, akıllı telefon sektörüne geri dönmek için hamleler yapmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre şirket, HMD ortaklığını bırakacak ve yeni bir ortak arayışına girecek.

Bir zamanlar dünyanın en büyük telefon markalarından biri olan ancak sonrasında arka plana düşen Nokia, son yıllarda HMD Global markası ortaklığında piyasaya sürülen akıllı telefonlarla karşımıza çıkıyordu. Ancak gelen yeni haberler, şirketin bu konudaki hamlelerini yoğunlaştırmaya başlayabileceğini gösterdi.

Nokia’nın Topluluk Yöneticisi tarafından Reddit üzerinde yapılan bir paylaşım, şirketin akıllı telefon üretimi için farklı partnerler arayışına girdiğini ortaya koydu. Paylaşım, kısa süre sonra silinse de haberin teknoloji dünyasının gündemine oturmasına yetti.

Nokia, HMD'yi bırakıp yeni bir ortaklıkla akıllı telefon sektörüne geri dönebilir

Yapılan paylaşımda Nokia’nın akıllı telefon ortaklığı için büyük çaplı üreticilerle ortaklık arayışında olduğuna dair ifadeler yer alıyordu. Bunun ardından da herkes şirketin akıllı telefon sektörüne güçlü bir şekilde geri dönmek için kolları sıvadığını düşünmeye başladı. Ayrıca HMD ile ayrılmak istediği de konuşuluyor.

Nokia ile HMD Global arasında olan ortaklık, 2026 yılında sona erecek. İşte Nokia, muhtemelen o tarihten sonra yeni bir ortak bulup akıllı telefon üretmeyi düşünüyor. İddiaya göre HMD de ortaklığı sürdürmek istemiyor ve kendi cihazlarına yoğunlaşmayı planlıyor. HMD ve Nokia ortaklığında çıkan telefonlar sağlam olmalarıyla dikkat çekseler de genel anlamda pek başarılı olamamış, yazılım desteği ve özellikleri gibi konularda hayal kırıklıkları yaratmıştı.

Tabii ki bunlar şimdilik iddia. Neler olacağını bekleyip göreceğiz. Nokia’nın hedefinin tüm dünyada satabilecek, uygun fiyatlı telefonlar çıkarmak olabilir. Ayrıca şirketin 5G gibi konularda dünyanın en önde gelen şirketlerinden olması, cihazlarda avantaj yaratabilir.