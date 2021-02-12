2007 yılında genç yaşta aramızdan ayrılan şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı, film oluyor. Aytaç Ağdağ tarafından üstlenilen ve senaryo çalışmaları tamamlanan filmin çekimleri, yaz ayları itibarıyla başlayacak. Ağdağ, filmle seyircinin kalbine ve aklına dokunacaklarını söylüyor.

Bundan yıllar önce yayınlanan ve milyonlarca insanın izlediği bir televizyon programı vardı. İnsanlar, o günün amatör seslerinin şarkılar söylediği "Akademi Türkiye" olarak isimlendirilen bu programda, katılımcılar arasındaki en iyi ismi seçmeye çalışıyorlardı. O programın hayatımıza kattığı isimlerden bir tanesi de "Barış Akarsu" olmuştu. Genç şarkıcı hem karakteri hem de sesiyle Türk halkının gönlünde taht kurmayı başarmıştı.

Akarsu, sahnede söylediği şarkılar ve genel tarzı ile Cem Karaca ve Barış Manço'yu andırıyordu. Aslında Akarsu'yu kısa bir süre içerisinde vazgeçilmez hale getiren şeylerden biri de buydu. Ancak hayat, genç şarkıcıyı çok erken yaşta aramızdan aldı. 29 Haziran 2007 tarihinde trafik kazası geçiren genç şarkıcı, 4 Temmuz 2007 tarihinde aramızdan ayrıldı. Sadece 28 yaşındayken hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun bu kısacık yaşamı, şimdi bir sinema filmi olarak karşımıza çıkacak.

Çekimler, yaz aylarında başlayacak

Barış Akarsu'nun hayatını anlatacak filmin yapımı, Aytaç Ağdağ tarafından üstlenildi. Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom film adına yapılacak olan film, Barış Akarsu'nun kısacık ömrüne neler sığdırdığını, tüm samimiyeti ile seyirciye ulaştırılacak. Uzunca bir süredir devam eden senaryo çalışmalarını tamamlayan yapım ekibi, önümüzdeki günlerde cast çalışmalarına başlayacak.

Çekimlerine yaz aylarında başlanacak filmin yapımcısı Ayraç Ağdağ, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Filmde hayatın içinden olayları tüm çıplaklığıyla anlatacaklarını söyleyen Ağdağ, bu yapımla yaşanmışlık hissi uyandıracaklarını, seyircinin hem kalplerine hem de akıllarına dokunacaklarını ifade ediyor. Filmin vizyon tarihi ise şu an için açıklanmadı.