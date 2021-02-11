Bir YouTube kanalı, Up isimli animasyon filminin ikonik sahnesini simüle etti. Filmdeki gibi boyutlara sahip olan bir evi uçurmaya çalışan kanal, amacına ulaştı. Ancak böylesi bir çılgınlığı gerçekleştirmek, filmde görüldüğü kadar kolay değildi.

Tüm sinemaseverler, 2009 yılında vizyona giren Yukarı Bak (Up) isimli filmi bilirler. Animasyon olarak karşımıza çıkan ve Walt Disney Pictures tarafından dağıtılan bu film, o yıllarda milyonlarca sinemaseveri kendine hayran bırakmıştı. Filmin en dikkat çeken sahnesi ise binlerce balonla bağlanan müstakil bir evin, kilometrelerce uzağa yolculuk yapmasıydı. Peki böylesi bir durum gerçek olabilir miydi?

Yaklaşık 5 milyon aboneye sahip Corridor Crew isimli YouTube kanalı, Yukarı Bak filminin ikonik sahnesinin gerçekte mümkün olup olmadığını simüle etti. Yapılan testlerde, filmin o sahnesinin gerçekte de mümkün olabileceği anlaşıldı. Ancak bir evi kaldırmak, filmde görüldüğü kadar balonla mümkün değildi. Şayet çok daha fazla sayıda ve güçlü balonlar kullanırsanız, bir evi gerçekten de kaldırabilirsiniz.

Yukarı Bak filmindeki sahne, işte böyle görünüyordu

YouTube kanalının hazırladığı simülasyona göre filmdeki gibi bir evi havaya kaldırmak isterseniz, tamı tamına 31 milyon 150 bin 319 adet balon kullanılması gerekiyor. Ancak açık konuşmak gerekirse bu kadar çok sayıda balonu bir araya getirmek de bu balonları bir eve bağlamak da pratikte pek mümkün değil. Ancak YouTube kanalı, yaptığı çalışma ile milyonlarca insanın mutlaka düşündüğü bir sorunun cevabını vermiş oluyor.

İşte Yukarı Bak filmindeki o sahnenin simüle edilmiş hali