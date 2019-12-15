Google’a “Arama Motoru Değil Reklam Motoru” Suçlaması

BaseCamp CTO’su, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda Google’ı eleştirdi. Eleştrilerde Google’ın artık bir arama motorundan ziyade bir reklam motoruna dönüştüğü belirtildi.

İnternet ve bilişim dünyasının en önemli markaları arasında Google yer alıyor. Amerikalı firmanın tek hizmeti arama motoru hizmeti olmasa da sahip oldukları imparatorluğu aşağı yukarı bu hizmete borçlular.

Son dönemde teknoloji firmalarının sık sık eleştirilmelerine alışkınız. Şimdi de eleştirilerin hedefinde Google yer alıyor. BaseCamp CTO’su DHH, attığı tweette Google’ın artık reklam motoru olduğunu söyledi.

"Google bir reklam motoru"

“Google artık bir arama motoru değil, bir reklam motoru. Bir şeyler bulmak için arama yaptığınızda reklamlar dolu bir sayfayla karşılık veriyor. Bu o kadar gülünç şekilde kullanıcı düşmanı ki ancak bir monopoliniz varsa işe yarar. Onları. Parçalara. Ayırın.”

DHH’in açıklamaları bu kadarla da kalmadı. Daha sonra attığı tweetler ve mentionlara verdiği cevaplarla da iddiasını desteklemeye devam etti. İçlerinde en çok dikkat çeken ise ilk gönderinin ardından eklediği şu tweet oldu:

“Gözetim kapitalizmi çağında tekel istismarının görüntüsü budur. Google, kullanıcılar üzerindeki bilişsel fiyatları yükseltebiliyor çünkü pazarın baş köşesine kurulmuşlar. Baskın kuruluş olmasalardı bu yaptıkları asla yanlarına kalmazdı.”

Daha önce de BaseCamp CEO’su Jason Fried, attığı tweetlerde sırf sayfanın en üstünde çıkabilmek için reklam almaları gerektiğini, aksi durumda birileri firmalarını aradığı zaman üst sıralarda reklam veren başka firmaları gördüklerini söyledi.

Google'a yönelik ilk suçlama bu değil

Aslında son dönemde Google ve tekel oluşturduğu iddiaları çok sık gündeme geliyor. Son olarak ülkemizde de Rekabet Kurulu Google aleyhinde bir karara imza atmış, Google da bunun üzerine Türkiye’de satılacak Android cihazlarda kendi uygulamalarının kullanılmaması kararı almıştı.

Google, daha önce de ABD’de 50 eyalet tarafından antitröst incelemelerine tabii tutulmuştu. Özellikle 2007 yılında DoubleClick’in Google tarafından satın alınması, yetkililerin dikkatini Alphabet’in firmasına çevirmişti. Bakalım Google bu suçlamalara cevap verecek mi?