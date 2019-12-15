Google Uygulamaları Türkiye'de Kullanılamayacak

Rekabet Kurumu'nun kestiği ceza üzerine Google, Türkiye'de satılacak Android cihazlarda kendisine ait uygulamaların lisanslarını iptal ettiği bildirdi. Bu da YouTube, Gmail, Google Play gibi önemli uygulamaların yeni satılacak Android cihazlarda kullanılamayacağını gösteriyor. Türkiye ve Google arasında yaşanan gerginliğe dair tüm detaylara yakından bakıyoruz.

Rekabet Kurumu, ABD’li arama devi Google’a, haksız rekabete yol açması sebebiyle kestiği cezanın ardından Google’ın iş ortaklarına mektup yazdığı ortaya çıktı. Teknoloji devi, yazdığı mektupta söz konusu durumun düzeltilmemesi halinde ülkemizde piyasaya sürülecek Android işletim sistemli akıllı telefonlara, Google servislerini kullanabilmeleri için gerekli olan lisansı vermeyeceği iddia edildi.

Habertürk’ten Bülent Aydemir'in haberine göre Rekabet Kurulu; Google’a, rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle 7 Aralık tarihinde yaptırım kararı almıştı. Kurulun bu karara varmasının sebebi se Google’ın firmalarla yaptığı sözleşmelerde yapması gereken değişiklikleri yapmaması oldu.

Google’ın ihlali: Şirket Türkiye'den neden ceza yedi?

Kurul raportörünün hazırladığı bilgi notu doğrultusunda "Android cihaz üreticileri ile yapılan mobil uygulama dağıtım sözleşmelerinde yer alan Google arama motorunun ana ekranda konumlandırılması, Google Webview bileşeninin tek bileşen olarak atanmasına yönelik uygulamalar ile gelir paylaşım sözleşmelerinde yer verilen ve Google arama motorunun cihazlarda münhasıran yüklenmesini temin eden hükümler yoluyla, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesinin ihlal edildiği” saptandı.

Rekabet Kurulu’na göre Google’ın uyguladığı yeni sistemde, telefonlarda yüklü olmak isteyen Google’ın rakibi olan arama motorları, cihaz üreticilerine kendi arama parçacıklarını yüklenmesine ilişkin bir gelir taahhüt etmek durumunda kalacak. Buna ek olarak Google’ın arama parçacığının cihazlardan çıkarılması durumunda bu firmaların, telefon üreticilerinin Google’a ödemesi gereken miktarı da üstlenmesi gerektiği durumu belirlendi. Tüm bunları göz önünde bulunduran kurul, bu şartların müşterileri rakip ürünleri tercih etmemeye ittiğine karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun ilgili kararına ulaşılamıyor:

Çoğu haber sitesinin aktardığı bilgiye göre Google'a ilişkin yaptırım kararının, Rekabet Kurumu'nun 19-38/577-245 numaralı kararı olduğu söyleniyor. Ancak kurumun kararlarının yer aldığı sayfasına gittiğimizde "19-38/577-245" numaralı bir karar göremiyoruz. Karara ilişkin belgelere Rekabet Kurumu'nun resmi sitesi dışında, üçüncü parti hukuk bilgi sistemlerinden ücretli olarak ulaşılabiliyor (Örn: Lexpera).

Google'dan yaptırıma karşılık lisans durdurma kararı: YouTube, Google Play, Gmail ve diğer Google uygulamaları...

Google, Rekabet Kurulu’nun aldığı bu karar sonrası Türkiye’deki iş ortaklarına bir mektup yazdı. Google, yazdığı mektupta 12 Aralık 2019'dan itibaren Türkiye’de satışı yapılan Android telefonlardaki Google uygulamalarının lisansını iptal ettiğini söyledi. Ayrıca bundan sonra satışa girecek olan telefonlar için de lisans vermeyeceğini açıkladı.

Google’ın servislerinin lisansını durdurması, Türkiye’deki kullanıcıların Google Arama, Google Play, YouTube ve Gmail gibi Google servislerine erişemeyeceği anlamına geliyor. Arama devi, ayrıca yazdığı mektupta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Rekabet Kurulu Başkanı Bilal Küle’ye baskı yapılmasını istedi. Google'ın yaptırım iddialarını kabul ettiği resmi açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

Google’ın aldığı bu karar sonrası Türkiye’deki akıllı telefon satışlarının yavaşlayacağı ve Android’de kullanılan hizmetlere ulaşılamaması sebebiyle kullanıcıların büyük bir karmaşa yaşayacağı tahmin ediliyor.

Şu an kullanımda olan Android cihazlara ne olacak?

Google'ın 12 Aralık sonrasında satılan cihazlar için aldığı bu karardan hareketle, daha önce satılan ve şu anda kullanımda olan cihazların etkilenmeyeceğini söyleyebiliriz. Benzer bir durum, geçtiğimiz aylarda ABD ve Çin arasındaki gerilimden dolayı, Huawei'nin yeni çıkaracağı telefonlarda Google servislerinin kaldırılmasına yol açmıştı. Hatta bunun üzerine Huawei Mate 30 ailesi, Google uygulamalarından yoksun bir Android ile piyasaya sürülmüştü.

Nitekim Google'ın ülkemize ilişkin kararı bir firmaya karşı değil ve Huawei'de olduğu gibi ardında ABD Ticaret Bakanlığı'nın baskısı bulunmuyor. Google, Türkiye'nin yaptırımına karşılık olarak Türkiye'deki pazar hakimiyetini devreye sokmuş gibi görünüyor. Zira ülkemizdeki her 10 telefondan 9'u Android, yani Google uygulamalarının yüklü olarak geldiği, Google'a ait çekirdek yazılımı kullanıyor.

Rekabet Kurumu ve Google arasında yaşanan tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.