Geçtiğimiz günlerde duyurulan Walmart ile Litecoin iş birliğinin yalan olduğunun anlaşılması, kripto para piyasalarında dalgalanmaya yol açtı. Piyasa, yaklaşık 25 dakikada 100-120 milyar dolarlık dalgalanma ile karşı karşıya kaldı. Bu durumdan en çok etkilenen, Litecoin yatırımcıları oldu.

Kripto para piyasaları, geçtiğimiz günlerde tarihin en büyük manipülasyon olaylarından bir tanesini yaşadı. GlobalNewswire isimli popüler basın bülteni platformu, sektörün en eski kripto para birimlerinden olan Litecoin'in (LTC) Walmart ile büyük bir iş birliği yaptığını servis etti. İddiaya göre Walmart, 1 Ekim itibarıyla Litecoin ile ödeme almaya başlayacaktı.

Bu haber çok önemliydi çünkü kripto paralar, artık nihayet gerçek dünyada rahatlıkla kullanılabilir hale geliyordu. Ancak dakikalar içerisinde, bu durumun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Söz konusu basın bülteninin manşetlere düşmesiyle Twitter hesabından bir paylaşım yapan ve kararı duyuran Litecoin yönetimi, bu paylaşımı sildi. Walmart ise konuyla ilgili bir açıklama yaparak bilginin doğru olmadığını, basın bültenini de kendilerinin hazırlatmadığını iddia etti. Peki yaklaşık olarak 25 dakika devam eden bu süreçte neler yaşandı dersiniz?

Piyasada 120 milyar dolar civarında dalgalanma oldu

Walmart ile Litecoin'in yaptığı söylenen iş birliği, piyasaları bir anda hareketlendirdi. Öyle ki piyasalar, haberin servis edilmesiyle 100-120 milyar dolar kadar dalgalandı. Özellikle de Litecoin, bu dalgadan nasibini aldı. 17 dakika gibi kısa bir süre içerisinde 175 dolardan 233 dolara yükselen Litecoin, daha sonra 178 dolara kadar gerileme yaşadı. Litecoin'e tepeden giren acemi yatırımcıların ne kadar zarar ettiğini tahmin etmek bile mümkün değil.

Yaşanan olay, yalnızca Litecoin üzerinde para kaybına yol açmadı. Öyle ki kripto para piyasalarının toplam büyüklüğü de haberle birlikte sıçrama yaptı. Haberden önce 2 trilyon 28 milyar dolar olan toplam piyasa büyüklüğü, haberle birlikte 2 trilyon 124 milyar dolara ulaştı. Haberin yalan olduğunun anlaşılması ise toplam piyasa büyüklüğünü 2 trilyon 4 milyar dolara kadar geriletti. Bu süreçte birileri kar ederken birileri ise yüklü miktarda zarar etmiş oldu.

Litecoin'deki fiyat dalgalanması, grafiklere böyle yansıdı