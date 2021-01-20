Basketbol Arena Sezon Bileti Özelliği Yayınlandı

Masomo’nun yeni oyunu Basketbol Arena, hem dünyada hem de Türkiye’de mobil oyuncular tarafından çok sevildi. Masomo ekibi de oyunculara her fırsatta yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda oyunculara bol bol ödül verecek Sezon Bileti özelliği yayınlandı, rekabeti kızıştıracak Kış Sezonu yaklaşık 2 ay sürecek.

Kafa Topu 2’nin ardından Miniclip ile güçlerini birleştiren Masomo ekibi, yaklaşık son 2 yıldır üzerinde çalıştığı yeni mobil oyun Basketbol Arena’yı geçtiğimiz ay tüm dünyadaki oyuncuların beğenisine sunmuştu. Yayınlandığı günden bu yana izle ve kazan, etkinlikler gibi pek çok özelliğe kavuşan Basketbol Arena’da artık Sezon Bileti de bulunuyor.

Türkiye’deki tüm oyunculara sunulan Sezon Bileti özelliği sayesinde oyuncular daha fazla altın, elmas, sandık, ifade, ayakkabı, formaya kavuşabilecekler. Ayrıca hem ülke hem de dünya çapındaki liglerin üst sıralarına daha hızlı çıkmanızı sağlayacak Özel Sezon Bileti’nde sizi özel hareketler, kostümler, emojiler, arma çervesi, 10.000 elmas değerinde ödüller, özel sandıklar ve 2 kat daha hızlı sandık açma imkanı bekliyor.

Basketbol Arena’da Kış Sezonu avantajlarını kaçırmayın:

Her 70 günde bir yenilenen Sezon Bileti özelliği, ilk etapta Kış Sezonu ile başladı. Sezon Bileti ekranında her birini bir seviye olarak nitelendirebileceğimiz 34 adım var. Topladığınız sezon jetonları ile bu ekranda İlerledikçe belirli adımlardaki ödüllere sahip oluyorsunuz.

Bol bol maç kazanarak ya da kazandığınız sandıkları açarak elde edeceğiniz sezon jetonları, Kış Sezonu ekranında sizi bir üst adıma çıkaracak. Nasıl lig yükseldikçe maç başına kazandığınız altın miktarı artıyorsa, aynı şekilde maç başına verilen sezon jetonu miktarı da artacak.

Özel Sezon Bileti satın alacaklar dikkat: Eğer bileti sezon sonunda satın alırsanız, sezon boyunca kazandığınız her maçtan 2 kat daha fazla sandık kazanma şansını kaçırırsınız. Bu nedenle eğer Kış Sezonu’nda avantaja geçmek istiyorsanız, sezonun bitmesini beklemeyin deriz :)

NOT: Ücretli Sezon Bileti’nin Ücretsiz Bilet’ten en önemli farkı, 2 kat sandık imkanı sunması. Bunun dışında oynanışa etki etmeyen forma, ayakkabı, smaç ve sahaya giriş animasyonları gibi özellikler sunuyor. Yani ücretli Sezon Bileti alan bir oyuncu, Ücretsiz Bilet ile arasına oynanış açısından bir fark koyamıyor. Her şey sizin kurduğunuz sistemee, reflekslerinize bağlı. Eğer Basketbol Arena’yı iyi oynarsanız, 2 karakterli takımla 4 özel karakterli takımı bile yenebiliyorsunuz. Ayrıca Ücretsiz Bilet sürümünde bile bol bol elmas, altın veriliyor.

Sezon Bileti özelliği sizi başka neler bekliyor?

Her 70 günde bir yeni sezon başlıyor (Kış Sezonu ile açılış yapıldı),

Her sezon 60 gün sürüyor, bu süre zarfında sezon jetonları ile tüm ödülleri toplayabiliyorsunuz,

Sezon sonundan itibaren 7 gün boyunca sezon jetonu kazanamıyorsunuz, ancak Sezon Bileti satın alarak tüm ödülleri tek sefede toplayabilirsiniz.

Tekrar hatırlatmamız gerekiyor: Eğer Sezon Bileti’ni sezon başında satın alırsanız, sezon boyunca, yani 60 gün boyunca oynadığınız tüm maçlardan 2 kat daha fazla sandık kazanabilirsiniz. Bu sandıklarla oyun içinde daha hızlı ilerlemenizi sağlayıp kısa sürede en iyi liglerin zirvesine çıkmanızı kolaylaştıracak.

Kış Sezonu avantajlarını kaçırmamak için Basketbol Arena’yı aşağıdan indirebilirsiniz: