Masomo’nun Yeni Oyunu 'Basketbol Arena' Yayınlandı

Kafa Topu 2 ile tüm dünyada 150 milyon indirmeye ulaşan kardeş şirketimiz Masomo’nun yeni oyunu Basketbol Arena, Türkiye Android, iOS ve iPadOS kullanıcıları için yayınlandı. Masomo ekibinin yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı Basketbol Arena hakkında ilk detayları açıklıyoruz.

Şirketimiz İzmo bünyesinde geliştirilen Online Kafa Topu ile başlayan macera, 2017’de aynı ekibin Mosomo bünyesinde geliştirdiği Kafa Topu 2 ile devam etmişti. Kısa sürede gelen başarı, Türk mobil oyun sektörünün en önemli anlaşmalarından birisi ile taçlandırılmış ve Masomo, global oyun devi Miniclip’in bünyesine dahil olmuştu. O günden bu yana Kafa Topu 2 ile 125 milyon kullanıcıya ulaşan Masomo, yeni oyunu Basketbol Arena’yı Türkiye ve tüm dünyadaki oyuncuların beğenisine sundu.

Basketbolun en heyecan verici dinamiklerini konsantre bir şekilde mobil cihazlara getiren Basketbol Arena, ana hatları ile Kafa Topu 2’ye benzese de aslında oldukça farklı bir oynanış sistemi sunuyor, çünkü bu oyunda karakterlerin kafaları yerine ellerini ve hızlı vücut çalımlarını kullanarak, rakibimizin açıklarını arıyoruz. Ayrıca sokak basketbolu ile başlayıp gözünüzü yükseklere dikebileceğiniz bir takımı yönetebiliyor, oyuncularınızı geliştirebiliyorsunuz.

Basketbol Arena’nın ilk oyuncuları arasında yer alıp becerilerinizi ortaya koymak için oyunu aşağıdan indirebilirsiniz:

Basketbol Arena oyunculara neler sunuyor?

Birebir online rekabet,

Bol ödüllü sürükleyici bireysel kariyer modu,

Sokaktan başlayıp yıldızların yer aldığı liglere yükselme imkanı,

Basketbolun temel dinamiklerini yaşatan kontrol sistemi,

Basketbol efsanelerini yansıtan özel karakterler (Mamba, The King ve dahası…)

Müsabaka esnasında oyuncu değişimi,

Rakibe karşı kullanılacak süper güçler,

Her bir karakteri ayrı ayrı geliştirme ve özelleştirme sistemi,

İstatistiklere göre takım yönetme ve geliştirme imkanı,

Takımı büyütmek için takım koçu belirleme,

Günlük ve haftalık giriş ödülleri,

Standart, nadir, destansı ve efsanevi sandıklar

Günlük ve haftalık giriş ödülleri,

Ödüllü etkinlikler

Battle Pass sistemi

Yeni oyunda sadece becerilerinizi ortaya koyunca tanık olabileceğiniz, pek çok heyecan verici özellik var. Örneğin müsabaka esnasında rakibinizin topunu çalmak ya da savunmasını geçmek için çok iyi bir zamanlama ile hareket etmeniz gerekiyor. Ayrıca rakibiniz sahanın neresinde olursa olsun, eğer yeterince hızlı hareket ederseniz, yaptığı atışları bloklayabiliyorsunuz.

Rakibi alt etmek demişken, rekabeti daha da kızıştıran, Kafa Topu 2’den çok daha gelişmiş süper güçleri de anlatmamız gerek. Şimdilik 8 farklı süper gücün bulunduğu listede rakibi buzlama, görünmez olma, bomba fırlatma, güç kullanmasını engelleme, ters yön, ekstra zaman ve topu dondurma gibi seçenekler mevcut. Tıpkı daha önce Kafa Topu 2’de de olduğu gibi, zamanla bu listeye yeni özel güçlerin dahil olacağını söyleyebiliriz.

Basketbol Arena’da kendi takımınızı kurup yönetin, daha iyi koçlar ile müsabakalara daha güçlü çıkın:

Oyuna ilk başladığınızda Sokak Ligi’nde yer alan bir takımı yönetiyorsunuz. Bireysel kariyer modunda ilerlemek için DP toplatıkça daha iyi karakterlere ulaşabiliyor, mevcut karakterlerinizi geliştirebiliyorsunuz. Ayrıca Taraftar sayınıza göre anlaşma imzalayabileceğiniz sıradan, nadir ve destansı olmak üzere üç farklı koç bulunan Basketbol Arena’da koçların seviyesi arttıkça 2, 3 ya da 4 oyuncu ile maçlara çıkabiliyorsunuz.

6 farklı kriterde karşınıza çıkacak istatistiklere göre belirlenen ortalama takım gücünüz, seviyeniz dışında rakiplerinizi belirleyen en büyük etmen. Bu sayede eşleşmeler sırasında sizden daha güçlü rakiplere karşılaşmada, seviyenize göre rakiplerle mücadele ederek müsabakalarda daha rekabetçi bir şekilde mücadele edebiliyorsunuz.

Kartlar ve özel karakterlerle takımınızı güçlendirin, bilek gücünüz dışında kendi taktikleriniz ile mücadele edin:

Müsabaka kazandıkça açabileceğiniz sandıklardan çıkan kartları kullanarak, sahip olduğunuz karakterlerin seviyelerini yükseltebiliyorsunuz. Seviyesi yükselen her karakter yeni bir görünüme kavuşmakla birlikte giderek daha zor yorulan, enerjisi daha kısa sürede dolan yenileyen, daha hızlı hareket eden ve daha yükseğe sıçrayan bir yapıya kavuşuyor.

Ayrıca karakterleriniz geliştikçe yaşadıkları değişim, fiziksel olarak boyutlarına da yansıyor ve bu sayede, rakiplerinizden daha kolay top çalabiliyor, daha kolay sayı atabiliyorsunuz.

Oyunun bilek gücü dışında iyi bir taktik becerisi isteyen diğer güzel bir tarafı da var. Eğer gelişigüzel güçlendirmeler yaparsanız, rakiplerinize karşı koymanız zorlaşıyor. Bu nedenle aslında koçunuz kadar, sayısı kaç olursa olsun takımınızdaki karakterlerin nitelikleri de çok önemli.

Örneğin hızlı hareketen eden bir karakter ile nispeten daha uzun boylu bir karakteri aynı takıma alırsanız; maçın ilk saniyelerinde bol bol sayı atarak kalan zamanda büyük karakteriniz ile savunma taktiğini izleyebilirsiniz. Tabii bunlar sadece birer tavsiye, gerisi sizin basketbol anlayışınıza ve oyun becerilerinize kalıyor :)

Klan sistemi ve etkinlikler çok yakında Basketbol Arena’da olacak:

Arkadaşlarınız ya da Basketbol Arena’da yolunuzun kesiştiği diğer oyuncularla birlikte hareket edebileceğiniz; çeşitli etkinlik ve müsabakalara birlikte katılabileceğiniz, diğer topluluklar ile mücadele edebileceğiniz klan sitemi de çok yakında Basketbol Arena’nın bir parçası olacak.

Ayrıca hem karakterlerinizi hem de kariyerinizi ilerletmenizde büyük katkıları olacak Etkinlikler bölümü de yakında oyunda yer alacak. O vakte kadar oyuna girip karakterinizi, takımınızı ve koçlarınızı geliştirebilir, alacağınız yeni süper güçler ile rekabetin daha çetin olacağı etkinliklere hazırlık yapabilirsiniz.

Basketbol Arena’yı Android, iOS ya da iPadOS cihazınıza aşağıdan indirebilir, ilk oyuncuları arasında yer alabilirsiniz:

Basketbol Arena hakkında görüş, öneri ve geri bildirimlerinizi bekliyor, hepinize iyi eğlenceler diliyoruz :)