Bataryalar Patlarken Gerçekleşen Reaksiyon Gözlenebilecek

Bilim insanları, lityum iyon piller patladığında bataryanın içinde gerçekleşen reaksiyonu daha önce gözleyemediler. Şimdi bunu gözleyebilmek için bir yol geliştirildi. Moleküler bir göz ile pillerin patlama reaksiyonu gözlenebilecek.

ABD ordusu ve ABD Enerji Bakanlığı’ndan bilim insanları, lityum iyon pillerin içinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonu gerçek zamanlı olarak gözlemek için “moleküler göz” geliştirdiler. Moleküler göz, bileşenleri, pillerimizin çoğuna güç veren mekanizma olan katı elektrolit interfaz (SEI) içinde nasıl etkileştiğini incelemek için gerçek zamanlı bir kütle spektrometrisi kullanılıyor.

Moleküler gözün çalışma prensibi Nature dergisinde yayınlanan makalede anlatıldı. Makalede, lityum-iyon pillerindeki elektrot ve elektrolit etkileşiminin göz ile takip edildiği açıklandı. Bilim insanlarının bu çalışması, lityum-iyon pillerinin geliştirilmesine yardım etmekle beraber, daha büyük bir projeyi gözlemek için de kullanılabilir.

Bilim insanları elektrot ve elektrolitleri kullanarak daha dayanıklı, esnek ve kararlı lityum-iyon piller geliştirmek için yarışıyorlar. Pilin içindeki reaksiyonun gözlenmesi bu noktada önemli bir yerde duruyor. Nedeni bilinse de nasıl patladığı bilinmeyen pillerin reaksiyonlarının gözlenmesi, hala bilinmeyen detayların ortaya çıkmasını sağlayacak.

ABD ordusu, yaptığı bir açıklama ile lityum iyon pillerinin reaksiyonunu gözlemeye çalışan bilim insanlarının sıvı bazlı bir lityum iyon pil üzerinde çalıştığını açıkladı. Gerçekleştirilen çalışmanın bir amacı da pilleri yangınlara yani aşırı ısınmaya karşı daha dayanıklı hale getirmek.