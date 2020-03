Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, sinema endüstrisini etkilemeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Matt Reeves’ın oturduğu Robert Pattinson'lı yeni Batman filmi, vaka sayılarının giderek artması nedeniyle prodüksiyon çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Aynı şekilde yeni Matrix filminin çekimleri de durdurulmuş durumda.

Variety’nin sayfalarına tanıdığı habere göre, Matt Reeves’ın yönetmenliğindeki The Batman’in çekimleri, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir tarihe kadar askıya alındı. Haberin yayınlanmasının ardından kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Reeves, gelişmeyi doğruladı ve herkesin sağlığını korumak için üretime bir süre ara verdiklerini duyurdu.

Başrolünde Robert Pattinson’ı izleyeceğimiz The Batman’in 25 Haziran 2021’de vizyona girmesi planlanıyordu ancak prodüksiyon çalışmalarının salgın sebebiyle durdurulması ve tekrar ne zaman başlayacağının henüz belli olmaması, gösterim tarihinin ertelemesine neden olabilir.

Robert Pattinson'ın hayat vereceği Batman'e ilk bakışımızı geçtiğimiz ay içinde atmıştık

Bununla birlikte çekimleri ertelenen tek yapım The Batman değilmiş gibi görünüyor. Variety ayrıca The Matrix 4 ve Red Notice yapımlarının da üretimi ertelenen filmler kervanına katıldığını yazıyor. Gösterim tarihi 21 Mayıs 2021 olan The Matrix 4, görsel efektlerin çok olduğu bir post-prodüksiyona sahip olması nedeniyle büyük ihtimalle vizyon tarihini ıskalayacak. Nitekim yönetmen Lana Wachowski'nin filmini bitirmek için Reeves'ten bile daha az zamanı var.

Rawson Marshall Thurbe'nin büyük bütçeli aksiyon filmi Red Notice'a gelince; başrolünde Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds gibi dev isimlerin olduğu film, yaklaşık iki ay önce Atlanta’da prodüksiyona girmişti. Red Notice’ın normal şartlarda 11 Haziran 2020 tarihinde izleyicilerle buluşması planlanıyordu ancak yaşanan olağanüstü durum nedeniyle filmi yıl sonundan önce görmemiz pek olası görünmüyor.