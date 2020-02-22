Robert Pattinson’ın yer aldığı The Batman filminin set görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan görsellerde Batsuit net olarak görülüyor. Yeni Batman filmi 25 Haziran 2021’de vizyona girecek.

Kısa süre önce kostüm tasarımıyla karşımıza çıkan Robert Pattinson’lı yeni Batman, şimdi de set görüntüleriyle karşımıza çıktı. Sosyal medyada olumlu veya olumsuz pek çok eleştiri alan yeni Batman filmi, şu sıralar İskoçya’nın Glasgow kentinde çekimlerine devam ediyor.

Ortaya çıkan yeni görüntüler sayesinde Robert Pattinson’ın giyeceği Batman kostümünü de çok daha net bir şekilde görmüş olduk. Ortaya çıkan görüntülerde, Batman kostümünü giyen kişinin Pattinson’ın dublörü Richard Centrone olduğu açıklandı.

Filmdeki kostüm farklı olabilir

Batman setinde ortaya çıkan görsellerde, dublörün giydiği Batman kostümünü gördük. 25 Haziran 2021’de gösterime girecek filmde ise orijinal kostüm bazı farklılıklar gösterebilir. Genel hatlarıyla aynı olması beklenen kostümün, Pattinson’ın üzerindeyken bazı farklılıklara sahip olması bekleniyor.

Filmde neler göreceğiz?

Robert Pattinson’ın başrolde yer alacağı yeni Batman filminin hikayesi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor, ancak karakterimizin daha genç bir Bruce Wayne olacağı öngörülüyor. Ayrıca filmde Catwoman (Zoe Kraviz) Riddler (Paul Dano) Penguin (Colin Farrell) gibi karakterler de yer alacak. Matt Reeves’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde baş kötü karakterimizin Riddler olması bekleniyor. DC’nin daha önce denediği ve tutmadığını gördüğü alt zeminsiz film çekme çabalarından farklı olarak uzun bir Batman serisi çekmesinin beklendiği yeni seri, başarıya ulaşırsa DC’nin Marvel’a karşı daha sağlam alternatifler sunması bekleniyor.

The Batman ismiyle vizyona girecek film, yaklaşık 1,5 sene sonra 25 Haziran 2021’de gösterime girecek.