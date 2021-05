Batman'in Yeni Animasyon Dizisi HBO Max'e Geliyor

HBO Max ve Cartoon Network Yeni Batman animasyon dizisi için düğmeye bastı. Yeni dizide Kara Şövalye'yi beyaz perdeye ve animasyon dünyasına taşıyan ünlü yönetmenlerle birlikte çalışılacak.

HBO Max ve Cartoon Network Batma severler için Gotham'ı tekrar animasyon dünyasına getiriyor. İsmi "Batman: Caped Crusader" yani "Batman: Pelerinli Süvari" olacak bu animasyon dizisinin yönetmenlik koltuğunu Bruce Timm, J.J Abrams ve Matt Reeves gibi sevilen isimler paylaşacak. Matt Reeves aynı zamanda 2022 senesinde çıkacak yeni Batman filminin de yönetmeni. Bu da kara şövalye sevenleri heyecanlandırıyor.

Üçlü verdikleri roportajda, "Batman'i yeniden animasyon dünyasına geri getireceğimiz için fazlasıyla heyecanlıyız. Gotham'da gelişen olayları sizlere anlatmak için sabırsızlanıyoruz. Bu animasyon serisi daha heyecanlı, sinematik yönden daha yoğun olacak ve Batman'in karanlık dünyasını ön plana çıkartıp psikolojisini anlamanızı sağlayacak. Bu yeni dünyayı sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" diye belirtti

Batman: Pelerinli Süvari hakkında bildiklerimiz:

Batman: Caped Crusader'ın 1992-1995 yılları arasında Batman severlerin ilgiyle takip ettiği Batman: The Animated Series'in ruhani devamı olması ve hatta ondan daha başarılı olması bekleniyor. Yönettiği Batman: The Animated Series'in başlangıcından tam 30 sene sonra Gotham'ın animasyon dünyasına yeniden giren Bruce Timm, "Batman: The Animated Series tam anlamıyla bir başyapıttı ve bütün bir nesli Batman'e hayran bırakmıştı" dedi.

Diğer yandan Warner Bros. Animation ve Cartoon Network Studios başkanı Sam Register ise "Burada 3 işinde usta hikaye anlatıcının elinden çıkacak ve deprem etkisi yaratacak bir iş çıkarmak istiyoruz" diye belirtti. HBO Max aynı zamanda Ocak ayında diğer bir animasyon dizisi olan Batman Beyond'u da kütüphanesine eklemişti. Batman: Caped Crusader animasyon dizisi 2022 mart ayında HBO Max platformunda severleri ile buluşacak.