İkonikleşmiş Kara Şövalye serisinden bildiğimiz Batmobile Tumbler, etkileyici özellikleri ve fiyatıyla gerçeğe dönüşmüş durumda.

2005 yılında vizyona giren ve büyük ilgi gören Kara Şövalye üçlemesinde tanıtılan ikonik Batmobile Tumbler, filmden yıllar sonra bile hâlâ serinin ve otomobillerin tutkunları için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Geride kalan yaklaşık 20 yılda Batmobile Tumbler'ın pek çok replika modeli üretilmiş olsa da bugün karşımıza çıkan model, Warner Bros’un onayını almayı başarmış durumda ve güçlü bir V8 motorla donatılmış. Kaliforniya merkezli Action Vehicle Engineering firması tarafından geliştirilen bu Batmobile Tumbler, sadece 10 adet üretilecek olmasıyla da nadir bir koleksiyon parçası hâline geliyor.

Batmobile Tumbler yalnızca 10 adet üretildi

Otomobil, orijinal Batmobile tasarımına sadık kalınarak 1:1 oranında inşa edilirken, tam olarak 4.64 metre uzunluğunda ve 2.82 metre genişliğinde. Batmobile Tumbler’da General Motors'un Corvette C6 ve Camaro SS modellerinde de kullanılan 6.2 litrelik LS3 V8 motoru yer alıyor. Bahsi geçen motor 532 beygir gücünde ve 660 Nm tork üretebiliyor.

Aracın gövdesi, çelik şasi üzerine kevlar, karbon fiber ve fiberglas panellerle kaplanarak güçlendirilirken, bu etkileyici araç 2.5 tonluk ağırlığına rağmen kullanılan malzemeler sayesinde hafif ve dayanıklı yapıda.

İç mekân tasarımında ise gösterge paneli ve multimedya sistemi için çift ekran kullanılırken, tasarımda yer alan alcantara kaplama detayları da dikkat çekiyor.

Batmobile Tumbler fiyatı

Fiyat noktasında da aracın kendisi kadar etkileyici bir fiyat etiketi bizleri karşılıyor. Bu etkileyici Batmobile Tumbler'ı satın almak için 3 milyon dolara ihtiyacınız var ve dahası aracın trafikte kullanımı yasal olarak mümkün değil.