100 Kişilik Mobil PvP Oyunu Battle Legion Yayınlandı

App Store ve Google Play Store'da küresel olarak yayınlanan "Battle Legion" isimli bir PvP oyunu, oyunseverlere eğlenceli bir deneyim vadediyor. 100'er kişilik karşılaşmalarda birinci olmaya çalışacağınız bu oyunda ordunuzu en iyi şekilde yönetmeniz gerekiyor.

Akıllı telefonların gelişmesiyle birlikte mobil oyun sektörü büyük bir önem kazandı. Bugün geliştiriciler, kimi zaman dünyanın en popüler oyunlarını mobil platformlara taşırlarken kimi zaman da geliştirdikleri benzersiz oyunlarla milyonlarca mobil oyunseveri peşlerinden sürüklüyorlar. Şimdi sizlere, "Battle Legion" isimli çiçeği burnunda bir mobil PvP oyunundan bahsedeceğiz.

PvP oyunları zaten bilgisayar ve oyun konsollarında hayli popüler. Bu durumu görmezden gelmeyen geliştirici ekip, tasarladığı oyunla mobil oyunseverlere benzersiz bir deneyim yaşatmayı düşünmüş. Bu düşünceden doğan Battle Legion da bizlere 100'e 100'lük otomatik PvP deneyimi sunuyor. Oyun; dinamikleri, yüksek hızı ve bol aksiyonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Battle Legion'ın geleneksel PvP oyunlarından farkı, bu oyunda bir komutan olmanız. Yani sizler, oyuna girmeden önce gerekli stratejileri ve ordunuzun planlamasını yapıyorsunuz. Yaptığınız strateji, oyuna başladıktan sonra otomatik olarak çalışıyor ve stratejisi ile ordusu en iyi olan oyuncu, Battle Legion'daki oyunun kazananı oluyor. Oyun, sizlere fazlasıyla geniş bir yapıda ordu ve strateji geliştirme imkanı sunuyor.

Oyunda bir karşılaşmaya girmeden önce ordunuzu tüm detayları ile planlıyorsunuz. Standart askerlerin yanı sıra sihirbaz ve mistik güçlere sahip olan yaratıklarla da ordunuzu destekleyebiliyor ve bu sayede rakiplerinizi alt edebiliyorsunuz. Ayrıca ordunuzun hangi güçlere sahip olacağını, bu güçlerin savaş sırasında nasıl kullanılacağını da yine sizler belirliyorsunuz. Uyguladığınız tüm strateji ise yaklaşık 20 saniyelik bir otomatik savaş sırasında devreye girmiş oluyor.

Battle Legion'da galip geldiğiniz her savaştan sonra belirli bir miktarda ganimet topluyorsunuz. Bu ganimetler, ordunuzu güçlendirmenize ve rakiplerinize karşı daha iyi kozlar kullanabilmenize olanak tanıyor. Ayrıca dilerseniz çeşitli miktarda ödemeler yaparak da özel ve premium ganimetler de satın alabiliyorsunuz. Ancak para harcamadan da oyunda başarılı olabileceğinizi hatırlatmak gerekiyor.

Battle Legion hem iOS hem de Android platformlarındaki yerini almış durumda. Depolama alanı dostu olan bir oyun olarak karşımıza çıkan Battle Legion, pek çok mobil oyunseverin favorisi olma potansiyeline sahip gibi görünüyor. Eğer oyunun App Store mağaza sayfasına ulaşmak isterseniz burada, Google Play Store mağaza sayfasına ulaşmak isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.