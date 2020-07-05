Hayatta Kalma Oyunu Windbound'dan Oynanış Videosu Paylaşıldı

Bu yaz aylarında çıkacak olan oyunlardan bir tanesi olan Windboud için geliştirici stüdyosu tarafından bir oynanış videosu yayınlandı. 20 dakikalık bu oynanış videosu, oyun hakkında bazı ipuçları da sunuyor.

5 Lives Studios tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından PC, PlayStation 4, Xbox One ve Switch konsolları için çıkacak olan hayatta kalma oyunu Windbound, 28 Ağustos tarihinde oyuncularla buluşacak.

Yayıncı stüdyo, oyundan 20 dakikalık bir oynanış videosu paylaştı. Oynanış videosunda 5 Lives Studios’un kurucu ortağı ve animatörü Mitch Clifford, oyundaki ilk iki adanın bazı bölümlerini tanıtıyor.

Windbound oynanış videosu

Oyuncular, oyundaki gizemli kuleler hakkında edineceği bazı bilgilerin yanı sıra avcılık, zanaat ve denize açılma hakkında da bazı ipuçları öğrenebilecekler. Geliştiricilere göre adalar, büyü ve sihirle canlı olmasının yanı sıra kendi kökenleri hakkında da hikâyeler anlatıyor. Ayrıca Kara’nın ortaya çıkardığı her yapı, geçmişi hakkında da ipuçları veriyor.

Yukarıda da söylediğimiz gibi bir hayatta kalma oyunu olan Windbound’da göçebe avcılık ve keşif özellikleri de bulunuyor. Oyunda ayrıca özel bot inşası ve etkileyici bir denize açılma deneyimi de bulunuyor. Bunlara olarak yöntemsel dünyası, dinamik vahşi yaşamı ve modüler bot inşası ile sonsuz bir ‘rouge-like’ yeniden oynanabilirliği sunuyor.

Windbound sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 / 7 / 8 / 8.1 / Vista – 64 bit

Windows 10 / 7 / 8 / 8.1 / Vista – 64 bit İşlemci: 2,4 GHz Intel Core 2 Duo ya da dengi

2,4 GHz Intel Core 2 Duo ya da dengi RAM: 4 GB

4 GB Ekran kartı: Intel HD Graphics 4600, NVIDIA GeForce GTX 630, Radeon HD 5670

Intel HD Graphics 4600, NVIDIA GeForce GTX 630, Radeon HD 5670 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 4 GB

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