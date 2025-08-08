Battlefield 6'nın geçtiğimiz gün çıkan açık betası, oyunun rekor kırmasını sağladı. Öyle ki yapım, daha ilk gününden Steam'de Battlefield tarihinin en çok oynanan oyunu olmayı başardı.

Electronic Arts, bu yılın en çok beklenen oyunlarından olan Battlefield 6’yı geçtiğimiz haftalarda resmen duyurmuştu. Oyunun geniş çapta 10 Ekim’de çıkacağı açıklansa da geçtiğimiz günlerde açık beta olarak oyuncuların beğenisine sunuldu. Açık betadaki oyun inanılmaz ilgi gördü ve yüz binlerce oyuncuya ulaşmayı başardı.

Battlefield 6’nın açık betasındaki popülerlik, ikonik serinin tarihine geçmeyi başardı. Öyle ki oyun, daha geniş çapta piyasaya sürülmeden Battlefield tarihinde Steam’de en çok oynanan oyun olmayı başardı.

334 bin eş zamanlı oyuncuya ulaştı

SteamDB verilerine göre Battlefield 6 açık betası, geçtiğimiz gün 334 bin 549 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Bu da rekor kırmasını sağladı. Oyun, bu haberin yazıldığı 8 Ağustos sabahında bile hâlâ 165 bin 719 oyuncuya sahip. Steam’de en çok oynanan oyunlar sıralamasında bugün 4’üncü sırada yer alıyor. Tüm zamanlarda ise 38’inci sırada.

Seride bir önceki rekor, Battlefield 2042’ye aitti. Oyunun, yaklaşık 4 yıl önce Ekim 2021’de yayımlanan açık betasında 156 bin oyuncuya ulaşmıştı. Battlefield 6, 2 katından fazla oyuncu sayısıyla bu rekoru kırmayı başardı.

Yıkımın hakim olacağı, Battle Royale ve aynı zamanda hikâye gibi modlara da sahip olacak Battlefield 6, 10 Ekim 2025 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformları için piyasaya sürülecek. Aşağıdan fragmanını görebilirsiniz.

Battlefield 6 fragmanı: