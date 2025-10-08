Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Battlefield 6'nın Ultra++ Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Battlefield 6'nın Ultra++ sistem gereksinimleri açıklandı. Bu özelliklerle donatılan PC sahipleri, oyunda en iyi performansı alacak.

Battlefield 6'nın Ultra++ Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri şüphesiz Battlefield 6. 10 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürülecek yapım, şimdiye kadar olumlu yorumlar almasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Tabii ki en merak edilen konulardan biri de oyunun en yüksek sistem gereksinimlerinin ne olduğuydu.

Şimdi ise bu konuda açıklama geldi. DICE, Battlefield 6’nın Ultra++’a sistem gereksinimlerini resmen açıkladı. Ultra++, oyunda en iyi performansı almanızı sağlayacak gereksinimleri içeriyor. Minimum, önerilen ve Ultra sistem gereksinimleri zaten daha önce açıklanmıştı. Şimdi ise Ultra++ geldi.

Battlefield 6 Ultra++ sistem gereksinimleri

BF6-Ultra-PC-requirements

  • İşlemci - Intel Core 9 Ultra 285K & AMD Ryzen 7 9800X3D
  • Ekran kartı - NVIDIA GeForce RTX 5080
  • VRAM - 16 GB
  • RAM - 32 GB
  • İşletim sistemi - Windows 11 64 bit
  • DirectX - DirectX 12
  • Depolama - 90 GB

Battlefield 6'da en iyi performansı verecek sistem gereksinimlerine baktığımızda işlemci olarak Intel Core Ultra 9 285K veya AMD Ryzen 7 9800X3D'yi görüyoruz. Ekran kartı olarak ise NVIDIA'nın son nesil en iyi GPU'larından olan RTX 5080 isteniyor. Bu PC kurulumuyla yüksek ayarlarda 4K/144 FPS performans alabiliyorsunuz. 4K/240 FPS için ise DLSS 4 Super Resolution ve DLSS 4 Frame Gen'e ihtiyaç var. Bu gereksinimlere baktığımızda inanılmaz yüksek cihazlarda bir PC gerektiğini anlayabiliyoruz. Çoğu insanda böyle cihazlar yok ancak olanlar gerçekten iyi bir deneyim yaşayabilir.

Battlefield 6 fragmanı:

Battlefield 6 hakkında bilmeniz gereken her şey:

Battlefield 6 Sistem Gereksinimleri Açıklandı: İşte Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Oyuna Dair Her Şey Battlefield 6 Sistem Gereksinimleri Açıklandı: İşte Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Oyuna Dair Her Şey
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim