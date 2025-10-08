Battlefield 6'nın Ultra++ sistem gereksinimleri açıklandı. Bu özelliklerle donatılan PC sahipleri, oyunda en iyi performansı alacak.

Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri şüphesiz Battlefield 6. 10 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürülecek yapım, şimdiye kadar olumlu yorumlar almasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Tabii ki en merak edilen konulardan biri de oyunun en yüksek sistem gereksinimlerinin ne olduğuydu.

Şimdi ise bu konuda açıklama geldi. DICE, Battlefield 6’nın Ultra++’a sistem gereksinimlerini resmen açıkladı. Ultra++, oyunda en iyi performansı almanızı sağlayacak gereksinimleri içeriyor. Minimum, önerilen ve Ultra sistem gereksinimleri zaten daha önce açıklanmıştı. Şimdi ise Ultra++ geldi.

Battlefield 6 Ultra++ sistem gereksinimleri

İşlemci - Intel Core 9 Ultra 285K & AMD Ryzen 7 9800X3D

Ekran kartı - NVIDIA GeForce RTX 5080

VRAM - 16 GB

RAM - 32 GB

İşletim sistemi - Windows 11 64 bit

DirectX - DirectX 12

Depolama - 90 GB

Battlefield 6'da en iyi performansı verecek sistem gereksinimlerine baktığımızda işlemci olarak Intel Core Ultra 9 285K veya AMD Ryzen 7 9800X3D'yi görüyoruz. Ekran kartı olarak ise NVIDIA'nın son nesil en iyi GPU'larından olan RTX 5080 isteniyor. Bu PC kurulumuyla yüksek ayarlarda 4K/144 FPS performans alabiliyorsunuz. 4K/240 FPS için ise DLSS 4 Super Resolution ve DLSS 4 Frame Gen'e ihtiyaç var. Bu gereksinimlere baktığımızda inanılmaz yüksek cihazlarda bir PC gerektiğini anlayabiliyoruz. Çoğu insanda böyle cihazlar yok ancak olanlar gerçekten iyi bir deneyim yaşayabilir.

Battlefield 6 fragmanı:

Battlefield 6 hakkında bilmeniz gereken her şey: