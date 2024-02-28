Battlefield 2042 ile tam olarak istediğini bulamayan Electronic Arts, iddiaya göre aynı evrende geçen bir Battle Royale oyunu geliştiriyor.

EA çatısı altında çok önemli oyun markaları bulunuyor ve bu markalardan biri de hiç şüphe yok ki Battlefield. Gerçekçiliğin ön planda olduğu bu birinci şahıs savaş oyunu, milyarlarca dolarlık değere sahip. Haliyle EA bu serinin üzerine titriyor ancak serinin 2021'de çıkan oyunu Battlefield 2042, beklentilerin altında kalan bir oyun olarak hafızalarda yer alıyor. Aceleye gelen çıkış sürecinde hatalarla dolu şekilde oyuncuların karşısına çıkan yapım, serinin 12. ana oyunu olmuştu. EA şimdi Battlefield'ı oynaması ücretsiz bir Battle Royale oyunu ile destekleyecek.

Battlefield için birden fazla yeni oyun geliyor

Insider Gaming'in özel haberine göre, oyunun geliştiricisi olan Ripple Effect, Battlefield evreninde geçen yeni oyunlar için çalışmalarını sıkılaştırmış durumda. Bu oyunlardan biri de oynaması ücretsiz bir Battle Royale oyunu olacak. Battlefield dünyasını, oynaması ücretsiz içeriklerle bir araya getirme konusunda Call of Duty: Warzone'dan bayrağı devralacak.

Haberde yer alan bir başka iddia ise Electronic Arts'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Battlefield Genel Müdürü Byron Beede'nin oyunun liderliğini üstlendiği yönünde. Beede daha önce de Call of Duty serisinde görev almış ve oyun geliştirme ekibine önderlik etmişti.

Battle Royale oyunu iki farklı oyun moduna sahip olacak. Gauntlet modunda takımlar görev tabanlı mücadele edecekler. Diğer mod ise klasik bir Battle Royale deneyimi olacak. EA, ücretsiz oyunlarla çok büyük bir oyuncu kitlesini markayla tanıştırmayı amaçlıyor gibi gözüküyor.