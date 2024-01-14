Battlefield her ne kadar yıkım konusunda akla gelen ilk oyunlardan olsa da artık her zamankinden daha rekabetçi olması gerek.

2021 yılında karşımıza çıkan Battlefield 2042, önceki iki oyunun 1900’lerde geçmesinin ardından oyuncuların “modern silahlı aksiyon oyunu” açlığına çözüm olmuştu. Tabii bu süreçte kendisinden önce Call of Duty gelip o boşluğu kendi tarafına çekince ve 2042 de hatalarla dolu olunca başta pek de istediği etkiyi yakalayamadı.

Fakat ne olursa olsun online tarafında Battlefield’ın eline su dökemediğimiz bir konu var; çevre etkileşimi/yıkımı. Üstelik bu yeni de değil. Zira Battlefield, eski oyunlarından bu yana oldukça sağlam bir yıkım imkânı sunuyor. Bunun asıl amacı oyuncuyu o dünyaya sokmak olsa da seri, bununla yetinmeyecek gibi görünmüyor.

Buna işaret eden ise açılan bir iş ilanı.

VFX yönetmeni başlığıyla açılan bu ilanda, işe alınacak kişinin sektörün en gerçekçi ve heyecan verici yıkım efektlerini geliştirmeye yardım edeceği belirtiliyor. Bu da DICE’ın, bir sonraki Battlefield oyununda yıkım efektlerinin üzerine ekstradan düşeceğine işaret ediyor. Oyun geliştirme tarafında teknolojinin gelişimiyle birlikte bu gibi özelliklerin yerleştirilmesi kolaylaşırken Battlefield’ın bu hamlesi, rekabette kendisini üstün tutabilmek için oldukça mantıklı.

Bazı kişiler bu hamlenin, DICE’dan ayrılıp son zamanların en popüler oyunlarından The Finals’ı geliştirmek için Embark Studios’u kuran çalışanlara yönelik olduğunu da düşünüyor. Zira The Finals, oldukça hızlı bir tempoya sahip olmasına karşın gerçekçi ve yoğun yıkım efektlerine sahip.

Burada oyunun en büyük artısı ise yıkımı oyuncuya yüklemeden, sunucu tarafında gerçekleştiriyor olması. Yani görülen yıkım her oyuncu için aynı. Donanım farkı yüzünden bir oyuncu, duvarın yıkılmasını diğerinden önce görmüyor.

Son olarak The Finals ve Battlefield arasındaki devasa farka da değinmek gerek. The Finals’ın bu tarz inovasyonları oyuna eklemesi daha kolay. Zira 64 veya 128 kişiyi Battlefield gibi aynı alanda oynatmak yerine üçlü takımlardan oluşan 4 ekibi aynı haritaya sokuyor.

Bu kadar detaylı bir Battlefield oyununa da CES 2024'te tanıtılan şu bilgisayarlar yakışır: