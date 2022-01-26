Bazı İnsanların Seks Sırasında Neden Öldüğü Açıklandı

Seks sırasında ya da sonrasında orta yaşlılarda kalp krizi nedeniyle sık sık ölümler görülüyorken gençlerde yaşanan benzer ölümlerin nedeninin farklı olduğu ortaya kondu. Ancak yine de ölümler yine kalp kaynaklıydı.

Bilim dünyası, bugüne kadar gerçekleştirdiği pek çok araştırmayla seksin psikolojik, duygusal ve fiziksel sağlığa yararlı olduğunu ortaya koymuştu. Fakat seks her ne kadar faydalı da olsa, oldukça nadir bir şekilde bazı insanlar seks sırasında ya da sonrasında hayatlarını kaybedebiliyorlar. Ani ölüm olarak nitelendirilen ölümlerin yalnızca %0,6’sı seks sonrası ya da sonrası gerçekleştirilirken, bunun arkasında pek çok neden bulunuyor.

Seks sırasında ya da sonrasında ölümün görüldüğü pek çok vakada kişilerin, aktivite sırasında fiziksel zorlanma veya ilaçlar ya da uyuşturucu maddeler nedeniyle hayatlarını kaybettiği belirtiliyor. Seks sırasında ani kalp ölümü riskiyse insan yaşıyla aynı oranda artıyor. Daha önce yapılan ve 32 bin vakanın incelendiği bir araştırma, seks sırasında yaşanan ani ölümlerin çoğunlukla ortalama 59 yaşındaki erkeklerde meydana geldiğini göstermişti. Fakat yeni bir araştırma, bu konuda yeni bir bilgi sundu.

50 yaşın altındaki kişiler kalp krizinden değil, farklı nedenlerden hayatını kaybediyor:

Londra Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırma, seks sırasında yaşanan kalp kaynaklı ani ölümlerin yalnızca orta yaşlı kişilerde görülmediğini ortaya koydu. 6.847 ani kalp ölümünün incelendiği araştırmada vakaların 17’sinin seks sırasında ya da seks sonrasındaki 1 saat içinde ani kardiyak ölüm yaşadığını gösterdi. Ayrıca bu vakaların yaş ortalaması 38, %35’i de kadındı.

Öte yandan bu vakaların ölüm nedenleri, orta yaşlı bireylerde görüldüğü gibi genellikle kalp krizi kaynaklı değildi. Aksine, vakaların yarısında kalbin yapısal olarak normal olduğu görülüyordu. Bu kişilerinin ölüm nedenlerinin ani aritmik ölüm sendromu ya da SADS olarak adlandırılan ani anormal kalp ritmi olduğu tespit edildi. Vakaların %12’sinin ölüm nedeni ‘aort diseksiyonu’ olarak açıklanırken, geriye kalan vakalar kardiyomiyopati gibi yapısal anomalilerden kaynaklıydı.

Yeni çalışma, 50 yaşın altındaki kişilerde ani kardiyak ölümün esas olarak ani aritmik ölüm sendromu veya kardiyomiyopatilerden kaynaklandığını ortaya koydu. Öte yandan çalışmalardaki ölüm oranı, mevcut kalp rahatsızlığı olan kişilerde bile bu durumun görülmesi riskinin çok düşük olduğunu gösterdi.