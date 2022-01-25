Bebek Gelişiminde Paranın Önemi Bilimsel Olarak Kanıtlandı

Bebeklerin gelişiminde maddi durumun önemi zaten bilinirken yeni bir araştırma, ilk kez doğrudan paranın kendisi ve bebek gelişimine yönelik çarpıcı bir sonucu ortaya koydu. Buna göre bebekler, maddi durumu iyi olan bir ortamda çok daha fazla beyin aktivitesi gösteriyor.

Çocukların gelişiminde ailenin maddi durumunun ne kadar etkisinin olduğuna dair bugüne kadar pek çok çalışma yapıldı. Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu da maddi durumun gerçekten de çocuğun gelişiminde rol oynadığını ortaya koymayı başardı. Fakat henüz devam eden yeni bir çalışmadan gelen ilk sonuçlar, bu konuda daha fazla bilgiyi ve ne yazık ki, acı gerçeği ortaya koydu.

Yapılan çalışmaların birçoğu, çocuk gelişiminin maddi durumun kendisinden değil, buna bağlı eğitim ve sağlık gibi etmenlerden dolayı etkilendiğini gösteriyordu. Yapılan yeni çalışmaysa doğrudan sıradan ya da zengin bir ailenin çocuğunun gelişiminde paranın rolünü gösterdi. Paylaşılan sonuçlar, daha fazla paranın olduğu bir ailede çocuğun daha fazla beyin aktivitesi gösterdiğini kanıtladı.

Bebekler, 'paralı' ortamda daha fazla beyin aktivitesi gösteriyor

Baby’s First Year (Bebeğin İlk Yılı) ismiyle yürütülen çalışmanın ilk sonuçları, doğrudan çalışmanın internet sitesinde yayımlandı. Çalışmada 1000 anne yer aldı. Bu anneler, rastgele bir şekilde dört yıl boyunca ya ayda 333 dolar ya da 20 dolar kazanacaklardı. Çalışmanın birinci yılının ardından 435 ailenin çocuklarının beyinlerindeki elektriksel aktivite, araştırmacılar tarafından incelendi.

Elde edilen veriler, annesi daha fazla ödeme alan çocukların daha fazla beyin aktivitesine sahip olduğunu gösterdi. Sonuçlar, daha az ödeme alan annelerin çocuklarındaysa tam tersiydi. Sinirbilimci Kimberly Noble, ortaya çıkan bu sonucun bilimsel nedenini şu şekilde açıkladı:

“Tüm sağlıklı beyinler, çevreleri ve deneyimleriyle şekillenir; biz bir grubun ‘daha iyi’ beyinleri olduğunu söylemiyoruz. Ancak, rastgele dağıtım sayesinde ayda 333 doların çocukların deneyimlerini veya çevrelerini değiştirdiğini ve beyinlerinin bu değişen koşullara uyum sağladığını biliyoruz.”

Araştırmacılar, beyin aktivitesindeki bu değişimlerin kalıcı olup olmadığının görülmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu açıkladı.