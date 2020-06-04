Bilim Kurulu Üyesi, Neden Normalleştiğimizi Açıkladı

Vaka sayısı düşmeden normalleşme sürecine girmemiz bir süreden beri konuşuyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise bu konuya açıklık getirdi. Özlü, “Mart ayında salgının yükselme döneminde tespit edilen günlük 800 yeni olgu ile bugün tespit edilen günlük 800 olgu aynı değil” dedi.

Koronavirüs pandemisinde yeni bir sürece girdik. Bu süreç kapsamında ülke genelinde normalleşiyoruz. Bu durum bazı kişiler tarafından olumlu karşılanırken pek çok kişi de normalleşmenin çok erken başladığını, 2. bir dalganın kapıda olduğunu düşünüyor. Kafalardaki soru işaretlerini gidermek isteyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19’un hasta etme özelliğinin azaldığını söyledi. Özlü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Salgının başlarında sadece semptomu olan kişilere test yapıyorduk. Dolayısıyla pozitif olan günlük vaka sayılarımızın tamamı hasta idi. Bunların %23’ünün hastaneye yatırılarak tedavisi gerekiyordu. Oysa şimdi test yapılan kişilerin %96’sı asemptomatik kişiler ve pozitif olanların sadece %2,3’ünü hastanede tedavi ediyoruz.

Bundan dolayı testi pozitif çıkan günden güne yeni olgu sayılarımız çok fazla düşmese de, yoğun bakımda takip edilen ve yapay solunum cihazına bağlanan hasta sayılarımız giderek azalıyor.”

Hastalık daha hafif seyrediyor

COVID-19’un neden olduğu hastalığın önceki döneme göre daha hafif seyrettiğini belirten Özlü, “Bu, hastalığın daha hafif seyrettiği ve virüsün eskisi kadar ağır hastalığa neden olmadığı anlamına geliyor. Fakat bunu hemen virüs mutasyon geçirdi, virülansı (hastalık yapma potansiyeli) azaldı anlamına gelmeyebilir” şeklinde açıklama yaparken, “Alınan tedbirlerle ve yazın gelmesiyle virüsün bulaşının azalması, test sayımızın artması, asemptomatik kişilere test yapmamız, 65 yaş üstünü iyi korunmamız, erken ve etkin tedavi yaklaşımımız bu sonucun elde edilmesinde etkili olabilecek faktörler” dedi.

Önceki vaka sayılarıyla bu vaka sayıları aynı değil

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, salgının yükselme dönemindeki vaka sayısıyla bu dönemdeki sayıların farklı olduğunu belirtti. Özlü, “Mart ayında salgının yükselme döneminde tespit edilen günlük 800 yeni oldu ile bütün tespit edilen günlük 800 olgu aynı değil. ‘Neden vaka sayılarımız tamamen düşmeden normalleşiyoruz?’ sorunun cevabı da burada, aslında.” dedi.