BDDK'dan Tüketici Kredilerinin Vade Sınırlarında Değişiklik

BDDK, kredi faiz oranlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeyle giderek vade sınırlarında büyük bir değişikliğe imza attı. Bu yeni düzenlemeyle birlikte ve üst sınırı 24 ay ve 12 ay olmak üzere değiştirildi.

Tüm dünyada ekonomik bir darboğaza gidilmesi sebebiyle gün geçtikçe kredi çekmeye ve borç almaya olan ihtiyacımız da artmaya devam ediyor. Ancak kredi çekerken dikkat edilmesi gereken konular ve bilinmesi gereken önemli detaylar mevcut.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bugün yeni bir düzenlemeye giderek, kredi vade oranlarında genel bir değişikliğe imza attı. Yeni değişiklikle birlikte, kredi çekmek isteyenleri yakından ilgilendiren birtakım düzenlemeler getirildi.

Tüketici kredileri vade sınırlarında değişiklik

BDDK tarafından yapılan açıklamayla, 50 ila 100 bin lira arasında çekilecek olan tüketici kredileri için vade sınırı 24 ay; 100 bin ve üzeri tutarlar için ise vade sınırı 12 ay olarak belirlendi.

Bununla birlikte açıklamalarda dikkat çeken bir diğer detay ise; kredi kartı dönem borçlarının asgari tutarında yapılan değişiklikle alakalı düzenleme oldu. Değişiklikten önce tüm limitler için yüzde 20 oranında ödenilen asgari ödeme tutarı; 25 bin TL üzeri kredi kartı limiti olan kullanıcılar için %40'a çıkarıldı.