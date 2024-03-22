BDDK, taşıt kredilerinde esneme yaptı. Alınan kararla hem vade süreleri hem de kullanılabilecek kredi tutarları artırıldı. Peki taşıt kredilerinde güncel şartlar nasıl oldu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerine ilişkin yeni bir adım attığını duyurdu. Kurumun resmî internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi sınırlarının yeniden düzenlendiği belirtildi. Yapılan düzenleme, vatandaşın araba sahibi olmasını kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Ancak bugünkü karar, tüm otomobiller için geçerli değil. Hükûmet, yeni koşulları sadece yerli üretim elektrikli otomobil satın almayı düşünenler için geçerli kıldı... Evet, şimdilik bu kategoriye giren tek marka, Togg. Bir Togg T10X satın alma planınız varsa yeni şartlar işinize gelebilir.

BDDK'nın yeni düzenlemesine göre kullanılabilecek kredi tutarları:

Nihai fatura değeri 1.600.000 TL ve altında olan taşıtlar için yüzde yetmiş ,

, Nihai fatura değeri 1.600.000 TL - 3.000.000 TL olan taşıtlar için yüzde elli ,

, Nihai fatura değeri 3.000.000 TL - 4.000.000 TL olan taşıtlar için yüzde otuz ,

, Nihai fatura değeri 4.000.000 TL- 5.000.000 TL olan taşıtlar için yüzde yirmi ,

, Nihai fatura değeri 5.000.000 TL üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır.

BDDK'nın yeni düzenlemesine göre kullanılabilecek kredi vadeleri:

Nihai fatura değeri 1.600.000 TL ve altında olan taşıtlar için 48 ay ,

, Nihai fatura değeri 1.600.000 TL - 3.000.000 TL olan taşıtlar için 36 ay ,

, Nihai fatura değeri 3.000.000 TL - 4.000.000 TL olan taşıtlar için 24 ay ,

, Nihai fatura değeri 4.000.000 TL- 5.000.000 TL olan taşıtlar için 12 ay.

BDDK'nin resmî internet sitesindeki karara buradan ulaşılabilir.