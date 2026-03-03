Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Call of Duty: Warzone'a Yepyeni Ücretsiz "Black Ops Royale" Modu Geliyor: İşte Detaylar

Call of Duty, Warzone'a Black Ops Royale ismi verilen yepyeni bir ücretsiz mod ekleneceğini duyurdu. Bu mod, oyuncuların saf bir Battle Royale modu deneyimi yaşamasına imkân tanıyacak.

Call of Duty: Warzone'a Yepyeni Ücretsiz "Black Ops Royale" Modu Geliyor: İşte Detaylar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Call of Duty, Warzone isimli online oyunuyla Battle Royale türünde de öne çıkmayı başarıyordu. Şimdi ise Warzone hakkında oyuncuları çok sevindirecek bir duyuru geldi. Warzone’a yepyeni bir ücretsiz modun daha ekleneceği duyuruldu.

Call of Duty tarafından yapılan açıklamaya göre Warzone’a önümüzdeki günlerde “Black Ops Royale” ismi verilen yepyeni bir Battle Royale modu eklenecek. Ücretsiz bir şekilde sunulacak bu mod, yepyeni bir deneyimi oyuncularla buluşturacak.

13 Mart günü eklenecek

Bir blog gönderisiyle yapılan duyuruya göre Black Ops Royale modu, 13 Mart Cuma günü sabah saatlerinde Warzone’a eklenecek. Blackout’tan ilham alan yeni mode, kullanıcıların saf bir Battle Royale modu deneyimlemesine imkân tanıyacak.

Yani haritaya hiçbir loot olmadan sadece bir tabancayla ineceksiniz. Ekipman seçimi, Gulag veya satın alma istasyonları bulunmayacak. Oyuna girdikten sonra gerekli eşyaları ve silahları bulup toplamanız gerekecek. Avalon haritasında hayatta kalmanızı gerektiren bu modda her biri 4 kişiden oluşan 25 takım, yani 100 kişi yer alacak ve 1 takım kazanmaya çalışacak. Tıpkı diğer Battle Royale’lerde bir oyun boyunca olduğu gibi harita daire şeklinde sürekli küçülecek. Avalon’un Warzone’daki en yeni büyük ölçekli savaş alanı olacağını belirtelim.

Eski Bir Rockstar Çalışanından İddia: "GTA 6 Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Gerçekçilik Sunacak" Eski Bir Rockstar Çalışanından İddia: "GTA 6 Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Gerçekçilik Sunacak"
Call Of Duty Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

4 BYD Modeli Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı, SEALION 7'ye 2 Milyon TL Zam Geldi! İşte Mart 2026 BYD Fiyat Listesi

4 BYD Modeli Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı, SEALION 7'ye 2 Milyon TL Zam Geldi! İşte Mart 2026 BYD Fiyat Listesi

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

iPhone 17e Tanıtıldı! İşte Yeni "Ucuz iPhone"un Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

iPhone 17e Tanıtıldı! İşte Yeni "Ucuz iPhone"un Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Cüzdanlarınızı Hazır Edin: GTA 6 Her An Ön Siparişe Açılabilir!

Cüzdanlarınızı Hazır Edin: GTA 6 Her An Ön Siparişe Açılabilir!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com