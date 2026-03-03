Call of Duty: Warzone'a Yepyeni Ücretsiz "Black Ops Royale" Modu Geliyor: İşte Detaylar

Call of Duty, Warzone'a Black Ops Royale ismi verilen yepyeni bir ücretsiz mod ekleneceğini duyurdu. Bu mod, oyuncuların saf bir Battle Royale modu deneyimi yaşamasına imkân tanıyacak.

Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Call of Duty, Warzone isimli online oyunuyla Battle Royale türünde de öne çıkmayı başarıyordu. Şimdi ise Warzone hakkında oyuncuları çok sevindirecek bir duyuru geldi. Warzone’a yepyeni bir ücretsiz modun daha ekleneceği duyuruldu.

Call of Duty tarafından yapılan açıklamaya göre Warzone’a önümüzdeki günlerde “Black Ops Royale” ismi verilen yepyeni bir Battle Royale modu eklenecek. Ücretsiz bir şekilde sunulacak bu mod, yepyeni bir deneyimi oyuncularla buluşturacak.

13 Mart günü eklenecek

Bir blog gönderisiyle yapılan duyuruya göre Black Ops Royale modu, 13 Mart Cuma günü sabah saatlerinde Warzone’a eklenecek. Blackout’tan ilham alan yeni mode, kullanıcıların saf bir Battle Royale modu deneyimlemesine imkân tanıyacak.

Yani haritaya hiçbir loot olmadan sadece bir tabancayla ineceksiniz. Ekipman seçimi, Gulag veya satın alma istasyonları bulunmayacak. Oyuna girdikten sonra gerekli eşyaları ve silahları bulup toplamanız gerekecek. Avalon haritasında hayatta kalmanızı gerektiren bu modda her biri 4 kişiden oluşan 25 takım, yani 100 kişi yer alacak ve 1 takım kazanmaya çalışacak. Tıpkı diğer Battle Royale’lerde bir oyun boyunca olduğu gibi harita daire şeklinde sürekli küçülecek. Avalon’un Warzone’daki en yeni büyük ölçekli savaş alanı olacağını belirtelim.