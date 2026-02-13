Death Stranding 2: On the Beach'in PC Sürümü Resmen Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Yeni Özellikleri!

Death Stranding 2: On the Beach'in PC sürümü resmen duyuruldu. PC sürüme has özelliklere de sahip olacak oyun, 19 Mart 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Peki fiyatı ve sistem gereksinimleri nasıl olacak?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geçtiğimiz saatlerde 2026'nın ilk State of Play etkinliğini resmen gerçekleştirdi. Bu etkinlik kapsamında hem yeni oyun projelerinden bilgiler paylaşıldı hem de hâlihazırda piyasaya sürülmüş olan oyunlarla ilgili son gelişmelerden bahsedildi.

State of Play etkinliklerinde dikkat çeken gelişmelerden bir tanesi de Death Stranding 2: On the Beach cephesinde yaşandı. Geçtiğimiz yaz PlayStation 5 için piyasaya sürülen oyunun, çok yakında PC için yayımlanacağı duyuruldu. Üstelik Death Stranding 2: On the Beach PC sürümü, bazı yeni özelliklere ev sahipliği yapacak.

Death Stranding 2: On the Beach'in PC sürümü ne zaman çıkacak? Yenilikler neler?

Yapılan resmî açıklamaya göre Death Stranding 2: On the Beach'in PC sürümü, 19 Mart 2026 tarihi itibarıyla Steam ve Epic Games gibi platformlar üzerinden satışa sunulacak. 69,99 dolar olarak fiyatlanan oyunun sistem gereksinimleri ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Death Stranding 2: On the Beach'in PC sürümü, oyun içi görüntüler ve ara sahneler için ultra geniş monitör desteğine sahip olacak. NVIDIA, AMD ve Intel'in yükseltme teknolojileriyle uyumlu olacak oyun, klavye ve fare desteğinin yanı sıra dokunsal geri bildirimi de sunan DualSense desteği verecek. Dolby Access, DTS Sound Unbound veya Windows Sonic for Headphones gibi teknolojilerle 3D ses deneyimi de oyunculara sunulacak.