2024 Belçika GP'de sıralama turlarında en hızlı isim Max Verstappen olurken Charles Leclerc, Verstappen'in cezası sonrası pole'den başlayacak isim oldu.

SPA pistinde gerçekleştirilen 2024 Belçika GP hafta sonu devam ediyor. Sıralama turlarında, tıpkı üçüncü antrenman seansında olduğu gibi yağmurun etkisi kendini gösterdi. Zaman zaman yağan yağmur, sıralama turlarında oldukça büyük rekabet ortaya çıkmasında rol oynadı.

Sıralama turlarının ilk bölümü Lando Norris'in piste çıkmasıyla başladı. Yağmur riskinden dolayı bütün pilotlar bir an önce zaman turunu atmak için acele etti. Ancak seans boyunca pist hızlanmaya devam etti ve bu seansın sonunda Hulkenberg, Magnussen, Tsunoda, Sargeant ve Zhou elenen isimler oldu.

Verstappen cezalı, ilk cep Leclerc'in

İkinci seansın ikinci bölümünde yağan yağmur seansın sonlara doğru yavaşlamasına neden olurken, Sergio Perez son dakikalarda tamamladığı turu ile kendisini elenme bölgesinden çıkarmayı başardı. Bu bölümde elenen pilotlar ise Albon, Gasly, Ricciardo, Bottas ve Stroll oldu.

Son seansta ise Red Bull pilotları âdeta gövde gösterisi yaptı ve bir ara ilk iki sıraya yükseldiler. Aracını tek turda mükemmele yakın bir performansla süren Leclerc ise daha sonra ikilinin arasına girmeyi başardı. Verstappen'in motorunda parça değiştirdiği için aldığı 10 sıra cezasından sonra pole position Charles Leclerc'in oldu.

Yarınki yarışta ilk çizgide Leclerc ve Perez yer alacak. Onları Hamilton, Norris, Piastri, Russell, Sainz Jr., Alonso, Ocon, Albon takip edecek.