Profesör, Türkiye'de Yaşayan Öğrenci Tarafından Dolandırıldı

Belçikalı bir profesör, Tinder'da tanıştığı bir kişiye tam 7 milyon 500 bin TL kaptırdı. Dolandırıldığını çok geç anlayan profesör, söz konusu kişinin yakalanması için Türkiye'ye başvurdu.

Dünyanın en popüler çöpçatanlık uygulamaları arasında yer alan Tinder, zaman zaman dolandırıcılık olaylarının yaşanmasına neden olabiliyor. Hatta popüler dizi ve film platformu Netflix, yaşanan bu olaylardan esinlenerek Tinder Avcısı isimli bir belgesel bile yayınladı. Gelen son haberler ise insanların Tinder'da dolandırılmaya devam ettiklerini ortaya koyuyor.

Bu kez dolandırılan isim Carolina Berrocal isimli bir profesör. Belçikalı olan Berrocal, iddiasına göre iş insanı sandığı öğrenci sevgilisine tam 7 milyon 500 bin TL kaptırdı. Bunun üzerine şikayetçi olan kadın, dolandırıcı sevgilisi hakkında dava açılmasını sağladı. Üstelik mahkeme süreci de Türkiye'de sürdürülecek. Gelin hep birlikte bu garip olayın detaylarına bakalım.

Yalancı sevgili, profesyonel dolandırıcı çıktı!

Profesör Carolina Berrocal, Hollandalı olduğunu söyleyen bir adamla tanıştı. Kendisini Patrick Anderson olarak tanıtan adam, iddiasına göre bir mühendisti. İddiaya göre ikili sevgili olduktan bir süre sonra İstanbul'a gideceğini söyleyen dolandırıcı adam, buradan makine ve parça alacağını belirtti.

Malum hikaye: Çeşitli nedenlerle para istemeye başladı

Dolandırıcı sevgili, profesörden durup durup para istemeye başladı. Hesabında 690 bin dolar olduğunu söyleyen Anderson, internet sorunları nedeniyle para transferi yapamadığını ileri sürdü. Bu nedenle Carolina Berrocal'den önce 300 bin dolar isteyen Anderson, sonraki süreçte de para taleplerini sürdürdü. 5.000 dolar, 8 bin 500 dolar, 48 bin dolar ve 27 bin dolarlık talepleri kabul eden profesör, 200 bin dolarlık son talep üzerinde durumdan şüphelendi. Savcılığa verilen dilekçeye göre toplam kayıp, 7 milyon 500 bin TL'ydi.

Patrick Anderson ismi ve meslek bilgileri de doğru değildi: Dolandırıcı sevgili, İstanbul'da üniversite öğrencisiydi

Şüphelinin peşine düşen ve araştırma yapmaya başlayan profesör, her şeyin bir yalandan ibaret olduğunu çok geçmeden anladı. Öyle ki Patrick Anderson diye birisi yoktu. Dolandırıcı sevgilinin ismi Alie Koroma'ydı. Aslen Sierra Leoneli olan Koroma, mühendis de değildi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyan bir öğrenciydi. Üstelik aynı Tinder hesabı, Romanyalı bir kadını da dolandırmıştı.

Savcılık soruşturması sürüyor!

Avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan profesör, Koroma'nın güven kazanıp, dolandırıcılık yaptığını ileri sürdü. Elde ettiği bulguları da gönderen profesör, dolandırıcı sevgilinin cezalandırılmasını istiyor.