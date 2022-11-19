Dolandırıcı CEO Elizabeth Holmes’ün Cezası Belli Oldu

2015 yılında Forbes tarafından "en genç kadın milyarder ünvanı" verilen, kurduğu şirketin değeri 9 milyar dolara ulaşan Elizabeth Holmes’un 4 yıldır süren dolandırıcılık davasında cezası belli oldu.

Elizabeth Holmes 2003 yılında kurduğu sağlık teknolojileri şirketi Theranos ile yeni nesil kan testi teknolojisi geliştirdiğini söyleyip milyonlarca dolar yatırım topladı. İşin aslı 2015 yılında anlaşıldı: Ortada ne kan testi vardı ne de çalışmalar aslında gerçekti.

Tüm operasyonun büyük bir dolandırıcılık vakası olduğunun anlaşılması üzerine 2018 yılında şaibeli bir şekilde kapanan Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes, Dünya tarihine geçen dolandırıcılıkla kişisel servetini 2015'te 4,5 milyar dolara(! Bu ) çıkarmıştı. Şimdi de yargılandığı dava sonuçladı ve hapis cezasına çarptırıldı.

Holmes, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Elizabeth Holmes’ün davasını yöneten ABD Bölge Mahkemesi hakimi Edward Davila, dün görülen son celse ile birlikte 2010'ların milyarderi, 2020'lerin dolandırıcısı Elizabeth Holmes’ün cezasını belirledi. Kendisi tam 135 ay, yani 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz Nisan ayının 27’sinde teslim olma çağrısı yapılan Elizabeth Holmes, savunması sırasında ağlayarak “Theranos’u çok sevdim. Benim hayatımın çalışmasıydı. İş ekibim benim her şeyimdi. Hatalarımdan dolayı bitap hâldeyim. Çok özür dilerim. Şirketimi kurmak için her şeyimi vermiştim” dedi. Holmes’ün avukat ekibi, bu savunma üzerine kendisinin en fazla 18 ay ceza almasını öngörüyorlardı. Ancak ceza, hakim tarafından 135 ay olarak belirlendi.

Kimdir bu Elizabeth Holmes?

Amerikalı dolandırıcı Elizabeth Anne Holmes, kurmuş olduğu sağlık teknolojileri şireti Theranos ile birlikte parmak ucundan iğne ile alınmış az miktarda bir kan ile kan testi yapabilen bir test kiti geliştirdiklerini duyurmuşlardı. E tabii bu da kan testi için bir devrim niteliği taşıyordu.

2015 yılında elde ettiği yatırımcılar, gelirler, bağışlar derken Theranos şirketinin değeri, Forbes’a göre 9 milyar dolar olmuştu. Dolayısıyla Elizabeth Holmes, en genç kadın milyarder ilan edilmişti.

Yine 2015 yılında birkaç araştırmacı gazeteci, Theranos’un ‘kan testinde devrim yaptık’ iddialarını çürütecek skandallar ortaya çıkarmaya başladı ve Theranos’un yatırımcıları ve hükümeti yanlış yönlendirdiğini kamuoyuna sundular.

Bu iddialar sonucunda açılan soruşturmalar kapsamında Theranos, 2018 yılında kapandı ve o dönemden beri süren Holmes’ün davası artık sonuçlanmış oldu.