Belediye Yöneticisi, Zoom Toplantısında Çıplak Yakalandı

Katıldığı toplantıda bir kadınla çıplak halde gözüken New York'un üst düzey yetkililerinden Alex Tolozano, görüntülerin yayılmasının ardından cezalandırıldı. Tolozano'ya verilen cezaysa birçok kişiye göre hafif kaldı.

Özellikle koronavirüsün tüm dünyayı sardığı ve yasakların uygulandığı günlerde işlerin uzaktan yürütülmesi, beraberinde bazı talihsiz olayları da getirmişti. Çevrimiçi video konferans uygulamaları toplantıların merkezi haline dönüşürken kameralar, zaman zaman istenmeyen görüntüleri tüm katılımcılara yansıtmıştı.

İşte onlardan biri geçtiğimiz gün New York City yöneticilerinden birisi olan Alex Tolozano’nun başına geldi. New York Konut İdaresi’nin Bronx bölgesi sorumlusu olan Tolozano, Microsoft Teams üzerindeki toplantıda bir kadının yanında tamamen çıplak haliyle yer aldı. O anlar da bir toplantı katılımcısı tarafından kayıt altına alındı.

Görevlinin çıplak bir şekilde görüldüğü o anlar:

Yukarıdaki anın yaşandığı toplantıda yaklaşık aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 50 çalışan yer alıyordu. Görüntülere ilişkin yapılan resmi açıklamada Tolozano’nun görüşme esnasında “başka bir bireyle potansiyel olarak uygunsuz faaliyetlerde bulunduğu” belirtildi. Bu talihsiz olayın ardından Tolozano’ya bir ceza da verildi. Tolozano, 30 günlük ücretsiz izne çıkarıldı. Hafif sayılabilecek bu ceza, birçok ABD'linin tepkisini topladı.

Çevrimiçi toplantılarda bugüne kadar gördüğümüz talihsiz ve tepki çeken durumlar arasında bir üniversite hocasının yer imlerinde cinsel içerikli video bağlantısına yer vermesi, bir kadının eşinin toplantı sırasında kareye pantolonsuz bir şekilde girmesi, mikrofonunu kapatmayı unutup ders sırasında öğretmenine hakaret eden öğrenci ve cinsel ilişki sırasında toplantıya katılan bir çift gibi olaylar da yer almıştı.