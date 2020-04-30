Tarayıcısında Porno Sitesi Yer İmi Görülen Profesör Kovuldu

ABD’de bulunan Miami Üniversitesi’nde görevli bir profesörün bilgisayar ekranında porno sitesine yönlendiren bir yer imi bulunması, öğrenciler tarafından TikTok’ta paylaşıldı. Kısa bir sürede yüzbinlerce insana ulaşan ekran görüntüsü nedeniyle profesör, işten çıkarıldı.

Miami Üniversitesi’nde iş analitiği profesörü olan John Peng Zhang, Zoom aracılığıyla ders anlatmaya devam ederken öğrencilerden biri profesörün öğrenciler tarafından görülebilen bilgisayar ekranında porno siteye yönlendiren bir yer imi farketti.

Zhang’ın öğrencisi, profesörün ekranındaki yer imini farkettikten sonra arkadaşlarına gösterdi. Ancak bu anlarda Zhang, ders anlatmaya devam ediyordu. Öğrenciler durumu farkettikten sonra profesörün paylaştığı ekranın videosunu çektiler ve TikTok'ta paylaştılar. Öğrencilerin TikTok’ta paylaştığı video kısa bir sürede 800.000'den fazla izlendi.

Popüler sayfalar tarafından paylaşılan video milyonlarca insana ulaştı

Görüntüler TikTok’ta hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken Profesör Zhang, aynı akşam ders anlatmaya devam etti. TikTok’taki videoyu gören popüler sosyal medya sayfaları, videoyu paylaşmaya başladılar ve video milyonlarca insana ulaştı.

Videonun popüler sayfalarda paylaşılmasının ardından Zhang da videoları gördü ve ertesi günkü dersinde öğrencilerinden özür diledi. Olaydan sonra Zhang, birkaç sınıfa daha Zoom üzerinden ders anlattı. Ancak bir süre sonra Zhang, iş analitiği dersleri de dahil olmak üzere hiçbir derse girmemeye başladı.

Zhang’ın neden derslere girmediği, yeni ders müfredatları ile beraber profesörlerin listesi açıklandığında ve Zhang bu listede yer almadığında açıklığa kavuştu. Üniversite, derslere Zoom yerine Blackboard Learn üzerinden devam etmeye karar verirken, Zhang’ın işten çıkarılması ile ilgili ilk günlerde açıklama yapmadı.

Daha sonra Miami Üniversitesi’nden yapılan açıklamada uygunsuz davranışlar ve cinsel tacizle ilgili soruşturmalarda üniversitenin agresif davrandığı, bu nedenle olayın üniversite yönetimi tarafından araştırıldığı açıklandı.

Profesörün işten çıkarılması, öğrencilerin düşüncelerinin değişmesine neden oldu

Profesör John Peng Zhang’ın üniversitedeki işine, yayınlanan videodan sonra son verilmesi sonrası öğrenciler, karışık düşüncelere kapıldılar. Miami Üniversitesi’nde işletme bölümünde birinci sınıf öğrencisi olan Ethan Hartz, ilk başlarda videonun komik olduğunu düşündüğünü söyledi. Hartz, Zhang’ın işten atılmasının ardından ise kendini suçlu hissettiğini belirtti.

Öğrencilerden Jade Johnson, arkadaşlarını profesörün işini kaybedebileceği yönünde uyardığını, Zhang’ın yasa dışı bir şey yapmadığını, bu nedenle işine son verilmesinin aşırı bir yaklaşım olduğunu belirtti.