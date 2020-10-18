Bir Öğrenci, Ders Sırasında Öğretmenine Hakaret Etti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde uzaktan eğitim sırasında bir öğrenci, mikrofonunun açık olduğunu unutarak öğretim üyesine hakaret etti. Öğretim üyesi, öğrencisini uyararak derse devam etti.

Geçtiğimiz sene koronavirüsün ülkemize de gelmesiyle birlikte alınan önlemler kapsamında eğitim öğretim tamamen uzaktan eğitime dönüşmüştü. Bu durum, 31 Ağustos'ta açılan okullarda devam etmiş; 21 Eylül'den itibarense kademeli olarak yüz yüze eğitim başlatılmıştı.

Ancak üniversitelerde aynı durum söz konusu olmadı. Ülke genelindeki tüm üniversiteler koronavirüse karşı önlem alabilmek için eğitimlerini uzaktan eğitim olarak başlattı ve sürdürüyor. Uzaktan eğitim, koronavirüse karşı etkileyici bir önlem olsa da zaman zaman bazı kötü davranışları görmemize sebep olabiliyor.

Mikrofonunu kapalı sanan öğrenci:

Bu davranışlardan birisiyse uzaktan eğitim sırasında mikrofonunu açık unutan bir öğrenci tarafından sergilendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde uzaktan eğitim sırasında mikrofonunu açık unutan öğrenci, dersi anlatan öğretim üyesine hakaret etti ve bu hakaret yayına da yansıdı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Yılmaz Daşlı, uzaktan eğitimle verdiği ders sırasında öğrencilerine editörlüğünü yaptığı 'Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar' kitabını önerdi. Bunun üzerine öğrenci, öğretim üyesine mikrofonu kapalı sanarak yukarıda duyabileceğiniz hakareti yöneltti.

Öğrencisinin kendisine hakaret ettiğini duyan öğretim üyesi Doç. Dr. Yılmaz Daşlı, anlatımını yarıda keserek öğrenciye cevap vermeye başladı. Öğretim üyesi, ardından öğrencisine mikrofonunun açık olduğunu hatırlatarak terbiyeli olması konusunda uyarıda bulunup dersi anlatmaya devam etti.