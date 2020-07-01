Zack Snyder’in Adalet Birliği filminin HBO ekranlarına gelecek. Henry Cavill’in Superman rolüne dönme ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından Ben Affleck de Batman rolüyle karşımıza çıkabilir.

Çizgi romanlarda neredeyse hiçbir kahraman ölü kalmıyor, her zaman için hayata dönüyorlar. Superman’in hayata döndüğü Adalet Birliği filmi, Snyder’ın çektiği versiyonuyla HBO ekranlarında dirilirken Henry Cavill ve Ben Affleck’in de geri dönmesini sağlayacak gibi duruyor.

Batman için en ideal çene yapısına sahip isimlerden olsa da aktör büyük tartışmaların merkezinde yer almış ve en sonunda da rolü bıraktığını açıklamıştı.

Affleck geri dönebilir

Son dönemde kulislerde dolaşan söylentilere göre Ben Affleck, yakın zamanda Warner Bros ile yeni bir sözleşmeye imza attı. Böylece ünlü aktör role geri dönecek. Pek çok yabancı sitede bu iddia dile getiriliyor.

En son olarak The Cultured Nerd sitesinde ortaya çıkan iddialara göre çeşitli kaynaklar, Affleck Warner Bros ile Batman rolü için yeni bir sözleşme imzaladı. Zack Snyder’ın çekeceği yeni filmlerde de oyuncu Bruce Wayne olarak ekrana gelecek.

Siteye göre Affleck’in geri dönüşüyle birlikte de yarım kalan ve Matt Reeves’in başına geçtiği Batman filmi yeniden çekim sürecine girecek. Affleck’in planı bozulmamış olsaydı, yapımda Joe Manganiello Deathstroke olarak katılacaktı. Jared Leto ise bir kez daha Joker rolüyle beyaz perdeye dönecekti.

Kaç Batman oldu şimdi?

Ben Affleck’in role dönmesiyle birlikte karşımıza adeta bir Batmangiller grubu çıkacak. Son dönemde çıkan haberlere baktığımızda Michael Keaton, The Flash filminde yeniden Batman rolüne dönecek. Jeffrey Dean Morgan’ın da Flashpoint Paradox’un Thomas Wayne’i olabileceği ifade ediliyordu.

Bununla da bitmeyen kara şövalyeler arasında ayrıca Robert Pattinson’ın canlandıracağı genç Batman de katılacak. Belki de Warner Bros, Batman Beyond Bruce Wayne’i, Joaquin Phoenix'in Joker’i ile aynı evrende bulunan bir alternatif Batman, Batfleck ve Flashpoint için ayrı bir Batman kullanmayı planlamıştır. Bu soruların cevaplarını ise ileride bulacağız.