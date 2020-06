DC filmlerinde Superman olarak gördüğümüz Henry Cavill, Batman'i canlandırsaydı nasıl gözükürdü? Bir tasarımcı da, bu konudan yola çıkarak Henry Cavill'in Batman'ini oldukça etkileyici şekilde göstermiş.

DC evreni, oluşturduğu süper kahramanlarla sinema sektöründe oldukça önemli bir yer teşkil ediyor. Batman, Superman gibi bilinen karakterlerin filmi söz konusu olduğunda, o karakterleri canlandıracak aktörler de bir o kadar merak konusu oluyor. Bu aktörlerden biri olan Henry Cavill, DC evreninde yıllardır Superman karakterini canlandırıyor. Bir tasarımcı da, eğer Henry Cavill Batman'i canlandırsaydı nasıl olurdu diyerek ilginç bir tasarıma imza atmış.

Cavill, Superman karakteriyle ikisinde Batman'in de bulunduğu 3 ayrı filmde izleyicinin karşısına çıktı. Ünlü aktör, ilk başta gişe rekorları kıran Man of Steel filmiyle Superman'i beyaz perdeye yansıttı. 2013'de ilk Superman deneyimini izleyicilere tattıran Cavill, 2016'da Batman v Superman: Dawn of Justice filmiyle bir kez daha Superman üniformasını giyindi. Bu filmde; Batman rolündeki Ben Affleck ve Wonder Woman rolündeki Gal Gadot, Cavill'e eşlik etti.

Henry Cavill, 3 filmde Superman olarak izleyicilerin karşısına çıktı:

İzleyiciler tarafından ilgiyle karşılanan Batman v Superman: Dawn of Justice filminden 1 sene sonra Justice League ile geri dönen DC, bu filmde de Superman üniformasını Henry Cavill'e üçüncü kez giydirdi. Justice League; Batman, Superman gibi karakterlerin yanı sıra Ezra Miller'ın canlandırdığı The Flash, Jason Momoa'nın canlandırdığı Aquaman ve Ray Fisher'ın canlandırdığı Cyborg gibi çizgi roman karakterlerini de seyircilere sundu.

Cavill Superman unvanını gururla taşıyor olsa da, ya Krypton'un son oğlu olmak yerine Batman olarak seyircilerin karşısına çıksaydı? HouseOfMat adlı sanatçı, Batman'le özdeşleşen pelerin ve maskeyi Cavill'in giymesi durumunda ne olacağını bizlere aktarmak amacıyla oldukça etkileyici görüntüleri ortaya çıkardı. Gelin lafı daha fazla uzatmadan Henry Cavill'in Batman'ine bir göz atalım.

Açıkçası Henry Cavill'i Batman olarak izlemek neredeyse imkansız olsa da bu görüntülerin birçok kişinin hoşuna gittiğini söyleyebiliriz.