Yönetmen koltuğunda Tim Burton’ın oturduğu 1989 ve 1992 yıllarında vizyona giren Batman filmlerinde Caped Crusader lakaplı ikonik karaktere hayat veren Amerikalı ünlü aktör Michael Keaton, başrolünde Ezra Miller’ın olduğu The Flash filminde yeniden Batman rolünü canlandırmak için Warner Bros ile görüşüyor.

Hollywood’un en deneyimli aktörlerinden biri olan Michael Keaton, DC’nin sevilen süper kahramanı Batman’i ilk olarak Tim Burton’ın yönettiği 1989 yapımı Batman filminde canlandırmıştı. 1992 yılındaki devam filmi Batman Returns ile siyah pelerini yeniden sırtına geçiren Keaton, Joel Schumacher'in yönetmenliğini üstlendiği üçüncü film Batman Forever’ın geliştirilmesi sırasında ise rolü bırakmak durumunda kalmıştı.

Söylentilere göre ünlü aktör, Bruce Wayne nam-ı diğer Batman rolüyle The Flash filminde yer alacak. Keaton’ın, henüz çekimlerine başlanmayan filminde nasıl bir ağırlığa sahip olacağı şimdilik belli değil ancak bazı kaynaklar, Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) Nick Fury'si gibi bir rolle birçok DC Genişletilmiş Evreni (DCEU) filminde yer alacağını ve mentor bir rolde olacağını belirtiyor.

Micheal Keaton, Tim Burton'ın yönettiği 1989 ve 1992 yıllarındaki Batman filmlerinde ikonik karaktere hayat vermişti

Ezra Miller’ı dördüncü kez (Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad ve Justice League) Barry Allen rolünde izleyeceğimiz DC spin-off’u The Flash, herhangi bir erteleme olmadığı takdirde 3 Haziran 2022 tarihinde vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Andy Muschietti’nin oturduğu filmi, Birds of Prey’in yazarı Christina Hodson kaleme alıyor.

Bu arada, “Yeni Batman Robert Pattinson değil miydi, Michael Keaton da nereden çıktı? diyebilirsiniz. Matt Reeves’ın yöneteceği The Batman filminin, DCEU ile herhangi bir bağlantısı olmayacak. Zaten Warner Bros.’un tüm DC filmlerini Marvel Studios gibi aynı anlatı dünyasında çekme gibi bir derdi de yok. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen çekimlerine temmuz ayında yeniden başlamaya hazırlanan yeni Batman filmi, 1 Ekim 2021 tarihinde izleyicilerle buluşacak.

68 yaşındaki aktörün, The Flash filminde nasıl bir ağırlığa sahip olacağı şimdilik bilinmiyor

Son yıllarda bir hayli aktif olan 68 yaşındaki Keaton, En İyi Film ve En İyi Senaryo Oscar’larını kazanan 2014 yapımı Birdman filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ına aday gösterilmişti. Ondan sadece bir yıl sonra En İyi Film Oscar'ını kucaklayan Spotlight’ta oynayan başarılı aktör, 2017 yılında ise yeni Spider-Man serisinin ilk halkası Spider-Man: Homecoming’in kötüsü Vulture rolüyle karşımıza çıkmıştı.